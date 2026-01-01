Todo lo que se sabe de la Ley de Puestos de Difícil Cobertura que pretende dar garantía sanitaria a las zonas rurales de Salamanca

La falta de médicos y enfermeras en los centros sanitarios de Castilla y León se ha convertido en un problema más que preocupante. Y es que ya no solamente es la marcha del personal a otras comunidades autónomas o fuera del país, sino que a pesar de ofrecer buenos puestos de trabajo, muchos jóvenes deciden marcharse fuera en búsqueda de nuevos caminos.

De este modo, la consejería de Sanidad se ha puesto manos a la obra y ha publicado, por unanimidad en las Cortes, la Ley de Puestos de Difícil Cobertura para garantizar la cobertura sanitaria en centros de salud rurales y en los diferentes hospitales de la provincia en donde muchas de las plazas han quedado como vacantes.

Esta nueva Ley se ha puesto en marcha para así incentivar los diferentes puestos laborales de manera económica y profesional, llegando a conciliar la vida familiar y laboral, con mejores experiencias en oposiciones, concursos y bolsas de empleo, además de realizar jornadas laborales más flexibles.

Por otro lado, el desplazamiento a los diferentes lugares de la provincia se incentiva con ayudas, además de otras medidas sociales destinadas a la vivienda e incluso la contratación conjunta en pareja para conciliar una correcta vida familiar y laboral.

La Junta de Castilla y León comenzará a aplicar esta ley en los tres primeros meses de 2026, con puestos que tendrán una duración de tres años, siendo prorrogables por otros tres. Además, siempre se mantendrán los incentivos durante el tiempo que se esté trabajando.

Además, la propia consejería de Sanidad se encuentra identificando cuántos son los puestos más afectados y así hacerlo público. En el caso de que no se llegaran a cubrir, se va a recurrir a una oferta extraordinaria y en última instancia a concurso de méritos.

Del mismo modo, cabe destacar que se realizarán medidas extraordinarias como la colaboraciones entre diferentes centros de salud en cuanto a personal, gestiones compartidas en áreas de salud o incluso suspensiones voluntarias de guardias para facultativos mayores de 55 años.