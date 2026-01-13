La ley para la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones se votará en febrero
Desde el Sindicatos de Inquilinos subrayan que "congelar alquileres que la gente ya no puede pagar no resuelve el problema"
La ley para la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones se votará en el Congreso el próximo mes de febrero. Así lo ha hecho saber el Sindicato de Inquilinos de Madrid a través de la Agencia Europa Press; un compromiso por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
Esta nueva norma se trata de la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos que incluye el alquiler de temporada y de habitaciones que quedaron excluidos de la Ley de Vivienda.
Según el Sindicato de Inquilinos esta votación es "imprescindible" para proteger a los a los inquilinos frente a las expulsiones provocadas por el aumento de los 'colivings' y los alquileres de temporada y tendrá una prórroga de tres años a los contratos ubicados en zonas tensionadas. Sin embargo, se trata de una reforma que solo afectaría a Cataluña, País Vasco, Galicia y Asturias, y que dejaría fuera a muchas otras comunidades como Castilla y León.
Desde este sindicato también subrayan que "congelar alquileres que la gente ya no puede pagar no resuelve el problema: hace falta bajarlos, no recompensar a quienes los mantienen. Además, la medida no es obligatoria y permite al casero elegir entre la bonificación o subir la renta o expulsar al inquilino". Una declaración que surge después de que el Gobierno anunciara este lunes un real decreto ley con medidas que incluirán incentivos fiscales a propietarios que no suban el precio del alquiler cuando se renueven los contratos.
