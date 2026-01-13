La ley para la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones se votará en febrero

La ley para la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones se votará en el Congreso el próximo mes de febrero. Así lo ha hecho saber el Sindicato de Inquilinos de Madrid a través de la Agencia Europa Press; un compromiso por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Esta nueva norma se trata de la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos que incluye el alquiler de temporada y de habitaciones que quedaron excluidos de la Ley de Vivienda.

Según el Sindicato de Inquilinos esta votación es "imprescindible" para proteger a los a los inquilinos frente a las expulsiones provocadas por el aumento de los 'colivings' y los alquileres de temporada y tendrá una prórroga de tres años a los contratos ubicados en zonas tensionadas. Sin embargo, se trata de una reforma que solo afectaría a Cataluña, País Vasco, Galicia y Asturias, y que dejaría fuera a muchas otras comunidades como Castilla y León.

Desde este sindicato también subrayan que "congelar alquileres que la gente ya no puede pagar no resuelve el problema: hace falta bajarlos, no recompensar a quienes los mantienen. Además, la medida no es obligatoria y permite al casero elegir entre la bonificación o subir la renta o expulsar al inquilino". Una declaración que surge después de que el Gobierno anunciara este lunes un real decreto ley con medidas que incluirán incentivos fiscales a propietarios que no suban el precio del alquiler cuando se renueven los contratos.