Leyendas e historias 'ocultas' junto al río Tormes: así es la nueva ruta guiada de Salamanca

Los cimientos de la capital charra se erigieron en torno al río Tormes y es ahí donde se suceden numerosas leyendas e historias reales y literarias. De la entrada de Aníbal por la Puerta del Río a la primera lección de Lázaro. La nueva visita guiada de 'Salamanca culta y oculta' las recupera y las acerca a locales y turistas los miércoles y viernes de julio y agosto a las 21:00 horas. El punto de partida es el Centro de Recepción de Visitantes Fonda Veracruz y Chus, la encargada de explicar con un toque de humor lo que se esconde detrás de algunos de los lugares más transitados y conocidos de la ciudad.

Al tour del 9 de julio acudimos más de una veintena de visitantes. La gran mayoría, de la propia capital. Chus comienza dándonos unas pinceladas de historia y se detiene en el siglo XIII, época en la que las cuatro capillas de la Catedral Vieja funcionaban como clases para cuatrocientos estudiantes. "La actividad era frenética", señala. Las 33 iglesias románicas que la rodeaban contribuyeron a su descongestión antes de la creación de la Universidad. "A partir de ahí, es una ciudad floreciente. Viene gente de todas partes".

Visita guiada 'Patrimonio y leyendas del río Tormes' | Patricia Hernández

La zona universitaria se expandió a partir del siglo XV por la antigua judería, de la que "no queda nada". Tan solo resquicios, como el suelo de la Facultad de Matemáticas, que perteneció a una sinagoga. La convivencia entre cristianos y judíos se rompió en el año 1411 con las predicaciones antisemitas de San Vicente Ferrer. Según González Dávila, el religioso entró en una aljama portando una cruz y sobre sus ropas aparecieron cruces blancas. Los testigos de tal milagro se convencieron de cuál era la verdadera fe y de ahí el nombre de la calle de la Veracruz.

La calle Tentenecio: de hogar de niños espósitos a escenario de un milagro

Abandonamos la calle de la Veracruz para enfilar la de Tentenecio. De frente nos encontramos con el edificio que hasta hace unos pocos años albergó el famoso bar Santa Ana. Su nombre aún perdura en el dintel de la puerta, así como la denominación que recibía la vía en el siglo XVIII: Niños Espósitos. El Archivo General de la Guerra Civil, otrora el hospital de San José, acogió a numerosos menores huérfanos. También a aquellos cuyos padres pensaban que allí recibirían más cuidados de los que ellos podrían ofrecerles. "Dejaban a las criaturas y la mitad de un bordado. La otra se la quedaba la madre por si podía recuperar a su hijo en un futuro", nos explica Chus.

El nombre vigente de la calle Tentenecio se lo debemos a un milagro de San Juan de Sahagún. Los estudiantes de doctorado, tras examinarse en la capilla de Santa Bárbara, organizaban tres días de festejos. La última jornada la destinaban a una corrida de toros, cuya sangre la mezclaban con aceite para pintar los famosos vítores. Uno de los animales se escapó en una ocasión y se encaminó cuesta abajo para terror de los ciudadanos. Al llegar a la altura del patrón de Salamanca, este le gritó: "¡Tente, necio!". El astado se frenó en seco. Esta leyenda se suma a otras protagonizadas por el religioso, como la de rescatar a un niño de las aguas amarillas de un pozo (en la actual calle Pozo Amarillo) valiéndose tan solo del cíngulo de su vestimenta. Su mayor obra, no obstante, fue la de propiciar la paz entre los dos bandos enfrentados en la capital.

Nos acercamos a la muralla, desprovista de la Puerta del Río desde finales del siglo XIX, también conocida como el Arco de Aníbal al ser el lugar por el que el general cartaginés accedió a la entonces Helmántica. La ciudad cayó rendida y los hombres fueron expulsados. Las mujeres solicitaron salir también para reunirse con ellos, no sin antes esconder bajo sus ropajes las armas que entregarían a los varones. Estos retornaron para iniciar la reconquista y despertar la admiración del famoso estadista, que decidió perdonar a la población. Peor destino corrieron los reos que, siglos más tarde, fueron ahorcados por sus delitos en la llamada Cruz de los ajusticiados, a tan solo unos pasos de distancia.

La Salamanca más literaria

La historia real del río Tormes transcurre en paralelo con la literaria de 'La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades'. Su protagonista recibió su primera lección junto al Puente Romano. Su amo invidente le mandó acercarse a una escultura de piedra con forma de toro para escuchar música en su interior. El niño así lo hizo y recibió una 'cabezada' contra el cuerdo del animal: "Necio, aprende; que no se te olvide nunca que el mozo de un ciego ha de saber un punto más que el diablo". Esta estatua no es otra que la del verraco, la más antigua de Salamanca. La guía señala que no siempre estuvo en su emplazamiento actual, ya que antaño se encontraba en el interior del viaducto.

Otra novela vinculada a la ciudad es 'La Celestina'. Chus rescata su nombre "auténtico" -y desconocido por muchos-: 'Tragicomedia de Calisto y Melibea y la puta vieja celestina'. También nos recuerda, pese a no formar parte de la ruta, que el espacio ajardinado que está situado sobre la muralla era de la familia de la joven, por lo que "no se la llevó nadie al huerto. Era suyo". Su casa se correspondería con el actual Albergue de Peregrinos.

La prostitución en torno al río Tormes

No es ningún secreto que las prostitutas ejercían su labor en las inmediaciones del río Tormes. Vestían túnicas marrones o pardas que terminaban en pico -de ahí la expresión "ir de picos pardos"- y llevaban unos anillos con un corazón en el centro rodeado de piedras azules. La parte decorativa se podía desplazar e introducían un ünguento a base de tejo y sapo elaborado por brujas para defenderse de algunos hombres, según nos relata Chus.

Isabel de Castilla supo de lo bien que les iba a través de su hijo Juan, que se había trasladado a la ciudad con 15 años para estudiar en la Universidad de Salamanca y vivía en el convento de Los Dominicos. La reina creía que esas mujeres debían pagar impuestos y legalizó su profesión, obligándolas a cumplir una serie de normas. No podían ser salmantinas ni trabajar los domingos y debían visitar semanalmente a un médico, entre otros requerimientos. Algunas siguieron sin acudir a la recién creada Casa de Mancebía, en El Arrabal, para esquivar los tributos.

Con la llegada de Felipe II al poder se les impuso una norma más: durante la Cuaresma debían irse fuera de la ciudad. Podían quedarse en las Casa de las Recogidas, donde tenían la oportunidad de redimirse. Regresaban el lunes siguiente al de Pascua. Los estudiantes les esperaban ansiosamente en el embarcadero del río Tormes para conducirlas a la otra orilla, de vuelta a Salamanca, dando origen a una de las fiestas más populares de la capital.

Es precisamente en el embarcadero donde termina nuestra vista. El sol ya ha caído sobre la ciudad y la Catedral iluminada se refleja en el río Tormes, brindándonos la más bella estampa de despedida. La mayoría de participantes no duda en tomar una fotografía pra el recuerdo de una jornada cargada de leyendas e historia.