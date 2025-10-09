Libros con historia: la Plaza Mayor celebra la 31ª edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión con 20 librerías
La inauguración oficial tendrá lugar el 18 de octubre a las 12:00 horas, amenizada por la actuación de la Banda Municipal de Música
El Ayuntamiento de Salamanca organizará la 31ª edición de la Feria Municipal del Libro Antiguo y de Ocasión en la Plaza Mayor. La feria se celebrará del 18 de octubre al 2 de noviembre y contará con la participación de 20 librerías, cinco de ellas procedentes de la provincia salmantina.
La inauguración oficial tendrá lugar el 18 de octubre a las 12:00 horas, amenizada por la actuación de la Banda Municipal de Música.
Un homenaje a Carmen Martín Gaite
La edición de este año está dedicada a la figura y obra de la escritora salmantina Carmen Martín Gaite, con motivo del centenario de su nacimiento.
Paralelamente a la feria, la Red de Bibliotecas Municipales de Salamanca acogerá la exposición itinerante ‘Centenario de Carmen Martín Gaite: celebrando una voz imprescindible de la literatura’, que se podrá visitar durante el mismo periodo, del 18 de octubre al 2 de noviembre.
Horarios y actividades culturales
El Consistorio salmantino ha preparado un amplio programa de actividades paralelas en torno a la palabra, que incluye visitas escolares, talleres, música, teatro y presentaciones de libros. Estos eventos se realizarán en la Biblioteca Municipal Carmen Martín Gaite y en la Torre de los Anaya, con entrada libre hasta completar el aforo.
El horario de apertura de la feria en la Plaza Mayor será el siguiente:
- Lunes a viernes: 11:00 a 14:00 horas y 17:30 a 21:00 horas.
- Sábados y domingos: 11:00 a 14:30 horas y 17:30 a 21:30 horas.
También te puede interesar
Lo último