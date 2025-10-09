Libros con historia: la Plaza Mayor celebra la 31ª edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión con 20 librerías

La inauguración oficial tendrá lugar el 18 de octubre a las 12:00 horas, amenizada por la actuación de la Banda Municipal de Música

Cartel 31 Feria del Libro Antiguo
Cartel 31 Feria del Libro Antiguo

El Ayuntamiento de Salamanca organizará la 31ª edición de la Feria Municipal del Libro Antiguo y de Ocasión en la Plaza Mayor. La feria se celebrará del 18 de octubre al 2 de noviembre y contará con la participación de 20 librerías, cinco de ellas procedentes de la provincia salmantina.

La inauguración oficial tendrá lugar el 18 de octubre a las 12:00 horas, amenizada por la actuación de la Banda Municipal de Música.

Un homenaje a Carmen Martín Gaite

La edición de este año está dedicada a la figura y obra de la escritora salmantina Carmen Martín Gaite, con motivo del centenario de su nacimiento.

Paralelamente a la feria, la Red de Bibliotecas Municipales de Salamanca acogerá la exposición itinerante ‘Centenario de Carmen Martín Gaite: celebrando una voz imprescindible de la literatura’, que se podrá visitar durante el mismo periodo, del 18 de octubre al 2 de noviembre.

Horarios y actividades culturales

El Consistorio salmantino ha preparado un amplio programa de actividades paralelas en torno a la palabra, que incluye visitas escolares, talleres, música, teatro y presentaciones de libros. Estos eventos se realizarán en la Biblioteca Municipal Carmen Martín Gaite y en la Torre de los Anaya, con entrada libre hasta completar el aforo.

El horario de apertura de la feria en la Plaza Mayor será el siguiente:

  • Lunes a viernes: 11:00 a 14:00 horas y 17:30 a 21:00 horas.
  • Sábados y domingos: 11:00 a 14:30 horas y 17:30 a 21:30 horas.

También te puede interesar

Lo último

stats