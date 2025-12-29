La licitación de obras en Salamanca crece a contracorriente y roza los 165 millones de euros

La inversión en obra pública comienza a echar el freno en Castilla y León, aunque ha logrado afianzar un ‘suelo’ de 2.000 millones de euros anuales. La falta de presupuestos del Estado y de la Junta parece hacer mella en la dotación prevista para infraestructuras y otros proyectos en un 2025 en el que llegan a su fin muchas de las actuaciones que alumbraron los fondos europeos Next Generation.

A falta de cerrar el último mes, los datos de la Cámara de Contratistas, recogidos por Ical, apuntan a una ligera caída de la inversión este año que en cualquier caso superará los 2.000 millones. De esta forma, se cumplirán las previsiones de esta organización empresarial que había pronosticado que la licitación total alcanzaría los 2.118 millones.

Todo ello se aleja de los cálculos de la Cámara de Contratistas que estima que Castilla y León necesita una inversión anual de 3.500 millones para paliar el “déficit” de infraestructuras, por ser a su juicio un “motor” de desarrollo. De hecho, en ejercicios como 2009, la licitación superó los 4.500 millones en la Comunidad, sobre todo por la construcción de los grandes corredores ferroviarios de alta velocidad.

Por tanto, de cumplirse la tendencia marcada hasta finales de noviembre, 2025 sería el segundo ejercicio con una caída de la licitación de obras, ya que en 2023 se registró el máximo de los últimos años, 2.419 millones, ligeramente por encima de los 2.367 que se contabilizaron en 2024, un montante que ahora se prevé inferior, si bien falta por sumar los datos de diciembre.

Con ello, la inversión en obra pública acumula durante los once primeros meses del año una caída del 7,6 por ciento, hasta quedarse en los 2.029,7 millones, cifra que alcanzaron los 2.424 proyectos que salieron a concurso en la Comunidad. Destaca la Administración General del Estado, con una suma de 1.071 millones, un seis por ciento menos que hace un año.

Asimismo, la Junta de Castilla y León y las entidades locales licitaron 487 y 471,5 millones respectivamente, lo que supone un 26,6 por ciento menos en el caso de la Administración autonómica, que promovió 458 contratos, mientras el sector local elevó la inversión un 19,7 por ciento a través de 1.636 obras.

Tampoco han ayudado las obras que han quedado desiertas en Castilla y León por la falta de licitadores. Entre enero y noviembre un total de 208 concursos fueron anulados por las administraciones públicas al no presentarse ninguna oferta válida, lo que dejó en el aire una inversión de 64,53 millones.

De nuevo las entidades locales fueron las más afectadas ya que 153 proyectos, que en conjunto sumaban 39,82 millones, tuvieron que buscar una nueva oportunidad tras no interesarse por ellos ninguna constructora. También la Junta no pudo ejecutar a la primera 34 actuaciones, por importe de 20,48 millones, y el Gobierno central, otras 21, por 4,22 millones.

Provincias

Respecto a las provincias, cinco presentan un balance con ‘números rojos’ hasta noviembre, con Palencia en cabeza al recibir una inversión de 80,7 millones, un 66,9 por ciento menos, seguida por León, con 249,6 millones y un 47,2 por ciento menos, y Ávila, con 100,1 millones y un 22,5 por ciento menos. Se suman a este grupo Zamora, con un 19,2 por ciento menos y 93 millones y Segovia, con un 0,8 por ciento menos y 103,6 millones.

La otra cara de la moneda la representan cuatro provincias de la Comunidad. Hasta el momento, el aumento más llamativo es el de Valladolid, con una subida del 41 por ciento, hasta los 439,3 millones, seguida por Burgos, con un 36,4 por ciento más, hasta los 615,9 millones. Finalmente, la licitación también creció en Soria un 20,2 por ciento, hasta los 118,7 millones, y en Salamanca un 18,7 por ciento, hasta los 164,9 millones.