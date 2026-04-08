A licitación la renovación de dos kilómetros de tuberías en los barrios Blanco, Puente Ladrillo y Prosperidad

El Ayuntamiento de Salamanca ha licitado dos proyectos para la renovación de dos kilómetros de tuberías en quince calles de los barrios Blanco, Puente Ladrillo y Prosperidad, en las que la red de distribución presenta un estado de conservación degradado. Para ello se ha destinado un presupuesto que ronda los 730.000 euros.

El primer proyecto afecta a trece calles del barrio Blanco, las de calles San Luis Gonzaga, Santa Tecla, Santa Bárbara, San Ignacio de Loyola, San Lucas, San Roque, Nazaret, Belén, San Felipe, Santa Inés, Buen Pastor, Regato del Anís y San Pascasio. En total se renovarán 1.155 metros de tuberías, dando continuidad a las obras acometidas en los últimos años en el distrito.

Renovación tuberías Prosperidad | Ayuntamiento de Salamanca

El segundo proyecto permitirá la modernización de 850 metros de tuberías entre la calle Nueva Guinea del barrio Puente Ladrillo y dos tramos del Camino de las Aguas, en Prosperidad, entre el paseo del Rollo y la calle Jorge Ibor y entre las calles Villaviciosa y Quintero.

Renovación tuberías Puente Ladrillo | Ayuntamiento de Salamanca

En ambos casos se renovarán las acometidas domiciliarias y se instalarán bocas de riego, hidrantes contraincendios, pozos de limpia y desagüe y ventosas cuando resulte necesario.