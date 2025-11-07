El liderazgo de la enfermería, pilar central para la seguridad del paciente y la prevención de infecciones

La seguridad del paciente y el control de las infecciones hospitalarias han constituido los ejes principales del reciente Encuentro de Enfermería 2025. Presidido por María José de Vega, el evento ha concluido destacando el liderazgo y la madurez de la profesión enfermera en la gestión de áreas críticas para la calidad asistencial, bajo el lema “Vigilancia, prevención y control de infecciones: la enfermería, pilar del cuidado seguro”.

En el marco de la jornada, la enfermera Encarni Cabezuelo Henares, de la OSI de Basurto, ha enfocado su intervención en la necesidad de impulsar una cultura organizacional orientada a la seguridad. Ha subrayado que las direcciones sanitarias tienen la responsabilidad de promover activamente este cambio, asegurando la provisión de recursos, formación y estructuras de apoyo necesarias. Cabezuelo ha realzado la figura del referente de seguridad del paciente como un profesional indispensable para coordinar estrategias y fortalecer los equipos interdisciplinares. Además, abogó por un modelo no punitivo, basado en el aprendizaje continuo a partir de los errores, para construir organizaciones "más seguras y humanas" mediante la suma del trabajo de todos los profesionales.

Por su parte, Cristina Aniceto, enfermera del Hospital de Salamanca, ha abordado los sistemas y métodos de prevención y control de las Infecciones Relacionadas con la Atención Sanitaria (IRAS), recordando su persistencia como un problema de salud pública global. Citando a la OMS, Aniceto ha señalado que las IRAS afectan hasta un 10% de los pacientes hospitalizados, lo que resalta la urgencia de reforzar la vigilancia y los programas de prevención. La ponente ha enfatizado en el rol esencial de la enfermería en la identificación de riesgos y la aplicación de medidas preventivas, detallando pilares operativos como la higiene de manos, el uso de métodos barrera, la bioseguridad ambiental, la higiene hospitalaria y la adhesión a protocolos normativos. Ha concluido alegando que la actuación enfermera, basada en la evidencia científica y el compromiso ético, es fundamental para una atención sanitaria más segura y eficiente.

Finalmente, M.ª Luisa Rodríguez Navas ha ofrecido una perspectiva histórica sobre la evolución de la Enfermería de Prevención y Control de Infecciones (EPyCI), desde las bases sentadas por Florence Nightingale hasta la actualidad, donde la disciplina ha pasado de un enfoque técnico a una práctica avanzada sustentada en la evidencia. Tras repasar la consolidación de la vigilancia epidemiológica en España y la definición oficial de competencias de la EPyCI, la ponente ha destacado los retos pendientes: la falta de reconocimiento oficial de la especialidad, la ausencia de un censo nacional y la implantación desigual entre comunidades autónomas. El objetivo estratégico, según expuso, es lograr la regulación formal de la EPyCI entre 2023 y 2025.

El encuentro ha reafirmado que la seguridad del paciente debe estar en el centro de la política sanitaria, siendo el liderazgo enfermero clave para la sostenibilidad y la calidad asistencial del sistema.