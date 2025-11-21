El liderazgo femenino impulsa el nuevo modelo económico e innovador de Salamanca

Empresarias y emprendedoras destacan en el avance de un ecosistema municipal que refuerza la innovación, el emprendimiento y la creación de empleo en la ciudad

El alcalde se reune con las empresarias de Salamanca
El alcalde se reune con las empresarias de Salamanca

Salamanca avanza hacia un modelo económico en el que el liderazgo femenino gana presencia y protagonismo. Esta apuesta se hizo visible en el encuentro celebrado en la Torre de los Anaya entre cerca de medio centenar de integrantes de la Asociación de Empresarias de Salamanca (AESAL) y el Ayuntamiento, un foro en el que se pusieron en valor los programas y políticas que están impulsando la actividad de emprendedoras, autónomas y directivas en la ciudad.

Durante la reunión se destacó el crecimiento del nuevo modelo productivo salmantino, que combina talento, emprendimiento e innovación para generar oportunidades de empleo y atraer inversión. Los datos avalan esta tendencia: Salamanca cuenta con 538 personas desempleadas menos que hace un año y ha registrado un incremento de 2.450 trabajadores procedentes de otras provincias en lo que va de 2025, indicadores que reflejan un entorno favorable para desarrollar proyectos empresariales y profesionales.

En el marco de la estrategia Salamanca Tech, instituciones, universidades, centros de investigación y empresas colaboran para consolidar un ecosistema tecnológico y logístico capaz de fijar talento y crear empleo cualificado. En este ámbito destacan iniciativas lideradas por mujeres, como la nueva fábrica de Tebrio —cuya CEO y cofundadora es Adriana Casillas— o la presencia de proyectos como ViroFend Therapeutics, dirigido por la doctora Sara Cuadrado-Castaño, en la incubadora biosanitaria Abioinnova del campus de La Platina.

El impulso al talento femenino se extiende a la formación y la alta dirección. El Ayuntamiento anunció la creación de la Escuela Municipal de Mujer y Ciencia, que verá la luz en 2026, así como la celebración de una nueva edición del Programa de Alta Dirección e Innovación para Mujeres, del que ya se han beneficiado 126 profesionales. También se reforzará la actividad del CEFOL con nuevas instalaciones dedicadas a cursos del proyecto Laboris Helmántica y de hostelería.

A ello se suman medidas de apoyo económico y administrativo para autónomas y pymes, como la bonificación del 99% en licencias de apertura, la reducción del 50% en licencias urbanísticas, la congelación de impuestos durante doce años o las ayudas financieras canalizadas a través de Iberaval, que pueden alcanzar los 10.000 euros por operación.

Desde AESAL, su presidenta, Elena Borrego, agradeció el respaldo municipal y destacó la utilidad de los programas de emprendimiento y formación. Recordó que “es esencial apoyar a quienes inician un negocio, pero también acompañar a quienes sostienen empleo y actividad económica en la ciudad”.

También te puede interesar

Lo último

stats