El liderazgo femenino impulsa el nuevo modelo económico e innovador de Salamanca

Salamanca avanza hacia un modelo económico en el que el liderazgo femenino gana presencia y protagonismo. Esta apuesta se hizo visible en el encuentro celebrado en la Torre de los Anaya entre cerca de medio centenar de integrantes de la Asociación de Empresarias de Salamanca (AESAL) y el Ayuntamiento, un foro en el que se pusieron en valor los programas y políticas que están impulsando la actividad de emprendedoras, autónomas y directivas en la ciudad.

Durante la reunión se destacó el crecimiento del nuevo modelo productivo salmantino, que combina talento, emprendimiento e innovación para generar oportunidades de empleo y atraer inversión. Los datos avalan esta tendencia: Salamanca cuenta con 538 personas desempleadas menos que hace un año y ha registrado un incremento de 2.450 trabajadores procedentes de otras provincias en lo que va de 2025, indicadores que reflejan un entorno favorable para desarrollar proyectos empresariales y profesionales.

En el marco de la estrategia Salamanca Tech, instituciones, universidades, centros de investigación y empresas colaboran para consolidar un ecosistema tecnológico y logístico capaz de fijar talento y crear empleo cualificado. En este ámbito destacan iniciativas lideradas por mujeres, como la nueva fábrica de Tebrio —cuya CEO y cofundadora es Adriana Casillas— o la presencia de proyectos como ViroFend Therapeutics, dirigido por la doctora Sara Cuadrado-Castaño, en la incubadora biosanitaria Abioinnova del campus de La Platina.

El impulso al talento femenino se extiende a la formación y la alta dirección. El Ayuntamiento anunció la creación de la Escuela Municipal de Mujer y Ciencia, que verá la luz en 2026, así como la celebración de una nueva edición del Programa de Alta Dirección e Innovación para Mujeres, del que ya se han beneficiado 126 profesionales. También se reforzará la actividad del CEFOL con nuevas instalaciones dedicadas a cursos del proyecto Laboris Helmántica y de hostelería.

A ello se suman medidas de apoyo económico y administrativo para autónomas y pymes, como la bonificación del 99% en licencias de apertura, la reducción del 50% en licencias urbanísticas, la congelación de impuestos durante doce años o las ayudas financieras canalizadas a través de Iberaval, que pueden alcanzar los 10.000 euros por operación.

Desde AESAL, su presidenta, Elena Borrego, agradeció el respaldo municipal y destacó la utilidad de los programas de emprendimiento y formación. Recordó que “es esencial apoyar a quienes inician un negocio, pero también acompañar a quienes sostienen empleo y actividad económica en la ciudad”.