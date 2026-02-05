Limitación a la creación de centros privados donde se imparta Formación Profesional para garantizar la calidad en los estudios

El Gobierno de España ha anunciado la limitación que se pondrá en la nación para crear centros privados en los que estudiar Formación Profesional, una medida con la que Pedro Sánchez quiere “poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan las garantías formativas y de calidad suficientes”.

Del mismo modo, y ante las críticas que podría traer el hecho de limitar la creación de centros privados, ha indicado que “nosotros no rechazamos que haya universidades privadas, lo que rechazamos es que algunas se hayan convertido en chiringuitos donde únicamente se dan diplomas, sin ningún tipo de calidad formativa".

Por otro lado, el Gobierno también ha defendido la necesidad de “poner orden y velar” por la calidad, además de fomentar “ la equidad en el acceso a la FP. Además, tienen claro que no quieren que la Formación Profesional se convierta en una “nueva brecha formativa”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha expuesto que espera que estas medidas sean para mejorar la dotación y las instalaciones de los centros educativos públicos.

Asimismo, desde CSIF han hecho hincapié en que "hay especialidades que no tienen especialistas por falta de atracción", además de incidir en la derogación absoluta de la ley de incompatibilidades de 1984 que "hace que el profesorado de la educación pública esté en desventaja con respecto a los privados".

Por último, el propio Gobierno regulará estas medidas para poner “orden y control”, además de crear un Real Decreto que lanzará en los próximos dos meses con el objetivo de que se haga con “estricta seguridad, con exigencia y con control".