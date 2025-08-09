La línea Salamanca–Ávila, en el punto de mira para abandonar el diésel y avanzar hacia una tracción ferroviaria sostenible

La modernización de la línea ferroviaria Ávila–Salamanca podría estar más cerca. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha lanzado una Consulta Preliminar al Mercado (CPM) para evaluar alternativas tecnológicas al uso de diésel en varios tramos no electrificados de la Red Ferroviaria de Interés General, entre los que se encuentra la conexión entre Salamanca y Ávila.

Esta iniciativa, coordinada por la Dirección General del Sector Ferroviario, tiene como objetivo recopilar propuestas de operadores y fabricantes del sector para valorar soluciones innovadoras como trenes de hidrógeno, baterías o tracción híbrida. La consulta, que estará abierta hasta el 30 de septiembre, permitirá analizar la conveniencia de electrificar parcial o totalmente esta línea, o bien dotarla de nuevas tecnologías más respetuosas con el medio ambiente.

Actualmente, solo el 57,5 % de los 11.672 kilómetros de la red ferroviaria general están electrificados, lo que limita la eficiencia del transporte ferroviario en líneas como la de Ávila–Salamanca. Esta actuación se enmarca dentro de la Estrategia Indicativa de electrificación y modernización de la red, que estará finalizada en 2026, y forma parte de los compromisos del Gobierno con la Unión Europea dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Desde el Ministerio destacan que se trata de “un paso clave” para avanzar hacia una movilidad ferroviaria más sostenible, reduciendo emisiones y potenciando el tren como una alternativa atractiva tanto para viajeros como para el transporte de mercancías en la provincia de Salamanca.