La línea Salamanca-Madrid continúa cerrada por restos quemados en ambos lados de la vía

La circulación ferroviaria en la línea Salamanca–Madrid continúa interrumpida por cuarto día consecutivo debido a los restos calcinados que permanecen junto a la vía tras el incendio forestal declarado el viernes 8 de agosto en San Bartolomé de Pinares (Ávila).

El corte afecta al tramo comprendido entre Santa María de la Alameda y Las Navas del Marqués, obligando a suspender el servicio de trenes de media distancia en ambos sentidos. Según informó ADIF, la acumulación de material quemado en las inmediaciones y sobre la infraestructura impide garantizar la seguridad para reanudar el tráfico ferroviario.

El incendio, que se inició el viernes por la tarde y obligó a la activación del nivel 2 de peligrosidad, movilizó a medios terrestres y aéreos, así como a la Unidad Militar de Emergencias. A pesar de que el fuego se encuentra ya estabilizado, los trabajos de limpieza y revisión continúan.

Mientras persista la interrupción, Renfe mantiene un servicio alternativo de transporte por carretera para los viajeros afectados. No hay previsión oficial de reapertura, que dependerá de la valoración técnica del estado de la vía y del entorno afectado.