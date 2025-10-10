Este es el nuevo listado de calles peatonales de Salamanca
Han sido recogidas este viernes por un bando publicado por el Ayuntamiento de la ciudad
El Ayuntamiento de Salamanca, bajo la presidencia del alcalde Carlos Manuel García Carbayo, ha hecho público este viernes un Bando de Alcaldía para actualizar y dar publicidad a la relación de calles y tramos de vía que han sido declarados oficialmente como zonas peatonales y residenciales.
Listado de calles peatonales
- Agustinas
- Aire
- Alcalde Antonio Estella
- Alcalde Bravo García
- Alcalde García Peñuela
- Alcalde Gil Ramírez
- Alcalde Olivera García
- Alcalde Primitivo Santa Cecilia
- Alondra
- Amatos
- Amistad
- Anaya
- Ancha
- Ángel, Plaza del
- Arcediano
- Arco
- Arenales
- Arias Pinel (entre Avd. de las Artes y Alonso del Castillo
- Armuña
- Atlántico
- Ayala
- Azafranal
- Azucena
- Balmes
- Bandos, Plaza (excepto costado oeste)
- Banzo (entre calle Bretón y calle de la Parra)
- Barcelona, Plaza
- Basilios, Plaza
- Beleña
- Benedicto XVI
- Benito Pérez Galdós
- Bermejeros
- Bodón
- Bordadores
- Bretón
- Brocense
- Buenamadre
- Buenos Aires
- Calderón de la Barca
- Caleros
- Cantábrico
- Cantalapiedra
- Cañizal
- Caracas, Plaza
- Cardenal Pla y Deniel
- Carniceros
- Carvajal, Cuesta
- Carvajal, Plaza
- Casablanca
- Cervantes
- Ciervo
- Cilloruelo
- Claudio Mollano
- Clavel
- Comendadoras
- Compañía
- Concejo
- Conde Duque de Olivares
- Consuelo
- Coral
- Corral de Villaverde
- Corrales de Monroy
- Correhuela (entre calle Portales de Camiñas y Pozo Amarillo)
- Corrillo
- Corrillo, Cerrada de
- Cristo de los Milagros
- Cuesta
- Cuesta del Carmen
- Cuesta de Oviedo
- Dámaso Ledesma
- Deán Polo Benito
- Diamante
- Diego de Almagro
- Docencia
- Doctor Casimiro Población
- Doctor Piñuela
- Doctrinos
- Domingo de Betanzos
- Domínguez Berrueta
- Doña Petronila
- Doyagüe
- Echegaray
- Empedrada
- Encarnación, Cuesta (entre Peñuelas de San Blas y calle Fomento)
- Enrique de Sena, Paseo (entre Antonio Ponz y José Lamano Beneite)
- Escoto
- Esmeralda
- Especias
- Espoz y Mina
- Eugenio de Castro
- Extremadura, Plaza
- Fe
- Federico de Onís
- Feliciano de Silva
- Felipe Espino
- Fernando Lázaro Carreter
- Florida
- Fomento
- Franciscas
- Francisco Vitoria
- Fray Luis de León, Plaza
- Fuente, Calle la
- Fuente Blanca, Plaza Fuente Clara, Plaza
- Fuente del Cántaro, Plaza
- Fuente Nueva, Plaza
- Fuente Tormellás, Plaza
- Gamo
- Garcilaso de la Vega
- Gascones
- Gásperi
- Gaviotas
- Gibraltar
- Girolamo da Sommaia
- Gómez Moreno
- Gonzala Santana
- Gonzalo de Vivero
- Gorrión
- Granate
- Hipólito Rodríguez Pinilla
- Horno
- Hovohambre
- Independencia, Cuesta
- Irlandeses, Plaza
- Iscar Peyra
- Jean Laurent
- Jesús
- Jilgueros, Plaza
- José Jáuregui (excepto entre Cristóbal
- Riesco y Teodoro Andrés)
- Juan del Rey
- Juan Ruiz Peña (entre Jerónimo Münzer y José Lamano B.)
- Juan XXIII
- La Coruña
- Las Viejas
- Latina
- Libertad, Plaza
- Libreros
- Los Leones
- Lucas Fernández
- Luis Bello
- Macotera
- Madre Bonifacia Rodriguez Castro
- Maestro Ávila
- Maestro Bartolomé Ramos
- Maestro Eslava
- Maestro Tomás Luis de Victoria, Plaza
- Mariseca
- Martín Alonso Pedraz
- Martinamor
- Martinez Silicio
- Mártires
- Mazas
- Meléndez
- Mercado, Plaza
- Mercado Viejo, Plaza
- Merced, Plaza
- Miñagustín
- Modesto Falcón
- Monte Olivete
- Monterrey
- Moreruela
- Navasfrías
- Nuestra Señora de la Consolación,
- Plazoleta Nueva Zelanda
- Abajo
- Acebos
- Adelfas
- Africa
- Alberto Durero
- Alberto García
- Alfonso de castro
- Alonso de Ojeda
- Amapolas
- América
- Amistad
- Ancha
- Andalucía
- Antonio Romo Pedraz
- Arco
- Arenal
- Arenales
- Arriba
- Arroyo de la Lastra
- Asturias
- Atlántico
- Badajoz
- Baleares
- Begonias, las
- Belén
- Bernardo Martín Pérez
- Bodón
- Buenos Aires
- Cáceres
- Camelias
- Candido Albarrán
- Cantábrico
- Cañas
- Carabelas
- Cardenal Almaraz
- Carmen
- Castañar
- Castañios
- Cataluñia
- Ceuta
- Churriguera
- Churruca
- cid
- Ciudad Real
- Concordia
- Conde de Cabarrús
- Conde de Orgaz
- Condes de Crespo Rascón
- Corpus, Ronda
- Costa Rica
- Cruz
- Cuba
- Descubridores
- Diego Losada
- Dimas Madariaga
- Dios le guarde
- Doce de octubre
- Doctor Fleming
- Doctor Jaime vera
- Don José artero
- Don Pelayo
- Dos de Mayo
- Dunas
- Echegaray
- Encarnación, Cuesta
- Encina
- Eras
- Escultor Carmona
- Escultor Martínez Montañés
- Espoz y Mina
- Extremadura
- Felipe II
- Fernando de la Peña
- Fernando Rojas
- Flecha
- Florida
- Florinda la Cava
- Fomento
- Fuente, plaza
- Fuente, calle
- Gabriel y Galán
- García de Quiñones
- García tejado
- General Albertos
- Génova
- Gerardo Gombau
- Gil Ontarión
- Goya
- Granero
- Gravina
- Guijuelo
- Gutenberg
- Heliodoro Morales
- Hidalgos
- Hilario Goyenechea
- Huelva
- Isabeles
- Juan de Garay
- Juan de Juni
- Juan Manso
- Juan Miguel
- Juan Pareja
- Julián Sánchez "el charro"
- Ledesma
- Ledrada
- León Felipe
- Lilas
- Limón
- Linares
- Los perdones
- Luis Anaya
- Luz, de la
- Madre Bonifacia Rodriguez
- Maestro Alonso
- Maestro Arbos
- Maestro Arriaga
- Maestro Arrieta
- Maestro Ávila
- Maestro Caballero
- Maestro Cabezón
- Maestro Chueca
- Maestro Correas
- Maestro Salinas
- Maestro Vives
- Maldonado Ocampo
- Manantial
- Manuel de Falla
- Manuel Parada
- Mar
- Marcelo Fernández Nieto
- María la brava
- Martin cubas
- Melilla
- Méndez Núfez
- Meninas, las
- Miróbriga
- Mirto
- Mirto, plaza
- Misión
- Monleón
- Moreras
- Moriscos
- Muñoz Torrero
- Murcia
- Nardos
- Navegantes
- Nazaret
- Nebrija
- Nieto Bonal
- Norte, del
- Ntra. Sra. De la Asunción
- Nueva Puente Ladrillo
- Obispo Ramírez de Villaescusa
- Pablo Casals
- Paces, las
- Pacífico, del
- Padre Báñez
- Palacio Valdés
- Palos de la frontera
- Panamá
- Papin
- Peña Primera
- Peñaranda
- Perez Herrasti
- Perez Oliva
- Petunias
- Pintor Morales
- Pinzones
- Pizarro
- Pollo Martín
- Portillo de San Vicente
- Ramón y Cajal
- Rebollar, el
- Republica dominicana
- Reyes Católicos
- Rio Ebro
- Rio Guadiana
- Rio Júcar
- Rio Segura
- Rio Sil
- Rio Tajo
- Rodriguez Fabrés
- Rodriguez Hernández
- Rosales
- Salesas
- Salmerón
- San Ambrosio
- San Andrés
- San Arcadio
- San Blas, Peñuelas de
- San Bruno
- San Felipe
- San Félix
- San Ignacio de Loyola
- San Juan Bautista
- San Justino
- San Lucas
- San Luis Gonzaga
- San Marcos, callejón
- San Marcos, plaza
- San Pascasio
- San Roque
- San Sebastián
- San Silvestre
- San Vicente, calle San Vicente, plaza
- Sanchez Llevot
- Santa Bárbara
- Santa Inés
- Santa Rita
- Santa Teresa
- Santa Teresita de Jesús
- Sarasate
- Segovia
- Sierra Albarracín
- Sierra de Gata
- Sierra de Gredos
- Sierra de Guadarrama
- Sierra de Navacerrada
- Sierra Morena
- Sierra Nevada
- Simancas
- Sorlas
- Sur
- Toledo
- Uruguay
- Valencia
- Valle Inclán
- Vallejera
- Van Dyck
- Vasconia
- Velarde
- Velázquez
- Víctimas del Terrorismo
- Victor Pradera
- Victoria, la
- Viejas, las
- Virgen de Guadalupe
- Virgen de la Vega
- Viriato
- Vitigudino
- Zoco
- Ramón y Cajal
También te puede interesar
Lo último