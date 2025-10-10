Este es el nuevo listado de calles peatonales de Salamanca

Robo en una notaría de la calle Toro

El Ayuntamiento de Salamanca, bajo la presidencia del alcalde Carlos Manuel García Carbayo, ha hecho público este viernes un Bando de Alcaldía para actualizar y dar publicidad a la relación de calles y tramos de vía que han sido declarados oficialmente como zonas peatonales y residenciales.

Listado de calles peatonales