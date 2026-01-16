Las listas de espera se cronifican en el hospital de Salamanca con cuatro especialidades superando los 100 días

Las listas de espera y reducir las mismas han sido una de las promesas que se han realizado de cara a las elecciones autonómicas del 2022, algo que se ha cumplido con creces en los últimos balances disminuyendo las mismas de un año a otro de los 142 días a los 90, una bajada de casi dos meses en las diferentes especialidades.

A pesar de ello, la espera media para ser operado se sitúa en los tres meses con 90 días, tres días más que en el conjunto de la región donde la cifra se ubica en los 87 días, ocho días menos que hace un año.

Datos positivos para una comunidad autónoma que ha ido bajando progresivamente esta problemática con el pasar de los años y donde se pretende seguir disminuyendo estos datos en los años venideros.

En cuanto a las especialidades donde más se tiene que seguir esperando son cirugía torácica, otorrinolaringología, cirugía plástica y cirugía cardiaca con 126, 124, 109 y 105 días, respectivamente.

Por otro lado, los que menos días acumulan son urología, oftalmología, neurocirugía y ginecología con 59, 62, 64 y 70 días de media, respectivamente. Datos que siguen bajando.

En cuanto a las diferentes prioridades para entrar en quirófano, en prioridad uno, es decir, los que no admiten demoras de más de 30 días, el hospital de Salamanca ha realizado el 100 por ciento de las operaciones programadas. Aquí la región está en el 100 por ciento también.

En prioridad dos, que admiten demoras como máximo de 90 días, el CAUSA falla siendo el segundo hospital donde más se tarda, sólo por detrás que el hospital de El Bierzo (34,8 por ciento), con un 62,9 por ciento de las cirugías. En este apartado, la comunidad está en el 72,1 por ciento.

Por último, en prioridad tres, las que no se agravan a pesar de la demora, el hospital de Salamanca se sitúa en el 84 por ciento de las cirugías realizadas. En este apartado, y a nivel regional, el tanto por ciento está en el 84,78 por ciento.