Llamados a vacunarse los mayores de 70 años, sanitarios y cuidadores frente al Covid-19 tras pasar cinco años de la primera dosis

El Ministerio de Sanidad ha publicado un informe en el que se analiza la evidencia científica de inmunización tras la primera dosis de la vacuna del coronavirus en diciembre de 2020, al cumplirse cinco años.

Según han indicado desde el Gobierno de España, están llamados a vacunarse los mayores de 70 años, el personal sanitario y aquellas personas que cuidan o conviven con personas vulnerables.

Tras el informe realizado por el gabinete de la propia ministra de Sanidad, también han recomendado vacunarse a aquellas personas con enfermedades crónicas graves o que tengan el sistema inmune debilitado.

Por otro lado, han indicado que tiene que haber pasado un mínimo de tres meses desde la última dosis recibida, seis en el caso de algunas específicas, recordando que es compatible con la vacuna de la gripe.