Llamamiento a profesionales sanitarios y ciudadanos para vacunarse de la gripe

El Consejo de Enfermería de Castilla y León hace un llamamiento tanto a los profesionales sanitarios como a la ciudadanía para que se vacunen frente a la gripe durante esta campaña de 2025. El principal objetivo es "aproximar los resultados al 75 por ciento recomendado por el Ministerio de Sanidad y los organismos internacionales", según apunta la Agencia ICAL.

Principalmente se anima a vacunarse a todos los ciudadanos mayores de 60 años, las personas con patologías crónicas o a embarazadas, poniendo de manifiesto que la gripe "es una enfermedad potencialmente grave y evitable".

Según los últimos datos, en Castilla y León las coberturas son todavía "insuficientes" para garantizar la protección óptima frente a la gripe estacional.

En la campaña de 2024, se registró una cobertura de 67,47 por ciento en la población general y del 43,47 por ciento en personal sanitario, según detalla el informe de vacunación del Ministerio de Sanidad.

En declaraciones a ICAL, el presidente del Consejo de Enfermería de Castilla y León, Enrique Ruiz, subrayó que "nuestros datos muestran que Castilla y León es una comunidad comprometida con la vacunación, pero aún no alcanzamos los niveles necesarios para garantizar la protección óptima. Es fundamental que los profesionales demos el paso, porque somos un referente para la ciudadanía y porque trabajamos cada día con personas vulnerables".