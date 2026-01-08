Llaman a reforzar la prevención y formación tras registrar Salamanca tres muertes por ahogamiento en 2025, las mismas que en 2024

FECLESS, la Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León, ha llamado a la formación y prevención de profesionales para evitar una de las muertes por causas naturales más duras en la región, los ahogamientos. En el conjunto castellanoleonés, el pasado año se han registrado 31 muertes, contabilizando tres de ellas en Salamanca.

En España, las cifras son mayores y ha aumentado en cuestión de un año subiendo hasta las 472 personas que han fallecido por ahogamiento no intencional, según el informe nacional de ahogamientos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo.

En la región, estas muertes se han dividido de manera muy dispar, encabezando León y Valladolid estas causas de fallecimiento con nueve cada una, seguridad de Zamora con cinco, Salamanca con tres y Palencia con dos. Tanto Ávila, como Segovia y Soria únicamente han registrado una.

Así pues, se quiere poner sobre la mesa la solución a este problema, reforzar la seguridad con conocimientos básicos que impliquen una formación profesional en la ciudadanía mediantes una programación de cursos de manera anual.

El objetivo es tener, además, herramientas actualizadas para la profesionalización del sector en espacios acuáticos, reduciendo así los riesgos de morir por ahogamiento.