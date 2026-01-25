"Ha llegado el momento de parar": el cómico salmantino Quequé anuncia un descanso de la radio y habla sobre su parodia a Nacho Abad

"Ha llegado el momento de parar", así ha comenzado Héctor de Miguel, más conocido como Quequé, el extenso comunicado con el que anuncia su descanso de las ondas. El cómico salmantino encabeza el programa Hora Veintipico, de Cadena SER, al que describe como "el mejor programa que he hecho nunca".

Alega, en el texto que ha compartido en sus redes sociales, que necesita tomarse un descanso. «El cuerpo me lo pedía y la mente disimulaba, pero lo acontecido en las últimas horas precipita una decisión que -quien me sufrió lo sabe- llevaba tiempo barruntando». De esta manera, además de comunicar su pausa profesional, ha querido también abordar un tema de reciente actualidad: su imitación, en dicho programa, de la cobertura que Nacho Abad del accidente ferroviario de Adamuz.

El cómico salmantino ha pedido disculpas en primer lugar a quienes pudieran sentirse ofendios, aunque "nos centramos en hacer comedia con lo que había alrededor de la desgracia, y quien sostenga que le faltamos el respeto a las víctimas de los accidentes ferroviarios, simplemente está mintiendo". Asimismo, ha asegurado que "si la parodia del inefable escoció, fue porque el dardo hizo diana". "No fue nuestro programa el que mostró imágenes truculentas para aumentar unas décimas del share y quien fomenta la desinformación y el conflicto a diario a base de debates maniqueos", ha dejado caer.

También ha dedicado unas palabras de agradecimiento a todos sus compañeros, tanto de la radio como de sus 25 años de trayectoria. "Lograsteis que un muchachito de Salamanca sin estudios mi padrinos cumpliera su sueño de trabajar poco y madrugar lo menos posible. Estoy en deuda con vosotrxs", ha bromeado.