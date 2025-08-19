Llegan a Salamanca helicópteros BlackHawk para reforzar la lucha contra incendios forestales

Dos helicópteros BlackHawk han aterrizado en la tarde de este martes en la base aérea de Matacán como refuerzo del dispositivo de extinción de los incendios forestales que afectan a varias regiones del país.

Las aeronaves forman parte de la ayuda proporcionada por otros países europeos a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, activado por el Ministerio del Interior, y se desplegarán allí donde su intervención sea más urgente. Cada helicóptero cuenta con una capacidad de carga de 3.400 litros, lo que permitirá intensificar las tareas de extinción.

El coronel jefe de la Base Aérea de Matacán, José Ignacio Ruiz de Eguilaz Martín, estuvo presente en la recepción de las aeronaves y destacó la coordinación con los equipos internacionales que se han sumado a esta operación.

La llegada de estos medios refuerza los esfuerzos de Castilla y León y de otras comunidades afectadas, gestionados desde la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y el Ministerio del Interior, que continúan incorporando recursos europeos para combatir la ola de incendios.

La colaboración internacional ha sido clave en esta crisis, y los nuevos medios aéreos se suman a la flota española para contener y extinguir los focos más críticos.