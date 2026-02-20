Lleno en la Plaza Mayor de Salamanca por los ‘therian’

La tarde de este viernes dejó una escena inusual en la Plaza Mayor de Salamanca, donde una supuesta quedada de “therians”, jóvenes que se identifican simbólicamente con animales y que han popularizado encuentros en distintas ciudades, generó expectación pese a resultar finalmente falsa, a pesar de reunirse en el ágora salmantina personas de todas las edades.

La convocatoria, difundida a través de redes sociales durante este viernes, 20 de febrero,, citaba a los participantes a las 18:30 horas, aunque desde aproximadamente las 18:15 ya podían verse pequeños grupos de curiosos y adolescentes paseando por el lugar.

Quedada de los 'Therian' en Salamanca. FOTO: REDES

El fenómeno “therian”, viral en España en los últimos meses, se asocia a jóvenes que emplean máscaras, colas u otros elementos inspirados en animales y que en ocasiones organizan reuniones públicas para socializar y visibilizar esta identidad cultural emergente. Sin embargo, en Salamanca la cita no llegó a materializarse como tal y no se registró la presencia organizada de participantes caracterizados.

Durante el tiempo de espera, agentes policiales municipales permanecieron en la zona en labores preventivas y de supervisión, sin que se produjeran incidentes relevantes ni alteraciones del orden público. El ambiente fue mayoritariamente tranquilo, con grupos comentando la convocatoria fallida y otros aprovechando la afluencia para grabar contenido en redes sociales.

El momento más llamativo se produjo ya al final de la tarde, cuando una despedida de soltero irrumpió en la plaza con varios integrantes disfrazados simulando la detención de Nicolás Maduro por la DEA. La escena provocó carreras improvisadas de curiosos que acudieron a observar el espectáculo, cerrando así una jornada marcada por la expectación y el humor más que por la propia convocatoria.