Lluvia de millones para financiar el déficit causado por el transporte público en carretera en Castilla y León

El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión indirecta de 33 millones de euros para paliar algunos de los problemas que han ocasionado los servicios de transporte público gratuito en Castilla y León.

De este modo, con la cuantía económica que se ha aportado desde la Junta de Castilla y León se quieren regularizar los importantes anticipados correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, así como sufragar los gastos desde el 1 de febrero y hasta el 31 de julio de 2026.

Del conjunto, 27.739.075 euros se destinan a cubrir el déficit estimado, así como la reducción de ingresos que ha habido por transformar en gratuito el transporte; y los otros 5.300.048 euros a la regularización del importe que se ha anticipado de cara a los gastos.

Del mismo modo, de cara a garantizar la sostenibilidad de las empresas se garantiza de manera anticipada el importe. Por otro lado, también han indicado que la cuantía se estima “entre los ingresos declarados por las empresas y los calculados conforme a la metodología del Observatorio de Costes del Transporte de Viajeros en Autocar, publicada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible”.