La lluvia se hace notar en Salamanca este sábado: se registran 7,7 mm solo a las doce del mediodía

La Agencia Estatal de Meterología (AEMET) ya había avisado de que la provincia de Salamanca sería el escenario de grandes lluvias durante este sábado. Y así está siendo.

Según los datos recogido por la estación meteorológica de la capital charra, solo la ciudad de Salamanca ya ha recibido 4,3 mm de precipitaciones entre los tramos horarios de las diez y las once de la mañana.

A las doce del mediodía se han registrado 7,7 mm, lo que hace que las precipitaciones de este sábado en la capital sean ya de 12 mm.

Este hecho ya está afectando a los salmantinos.

La alerta amarilla por lluvias activada por la AEMET continúa vigente y se calcula que podría dejar hasta quince litros por metro cuadrado en un hora. Asimismo, en lo referente a las temperaturas, estas oscilarán entre los 12 y 17 grados durante todo el día en Salamanca.