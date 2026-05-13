El fin de las lluvias ya tiene fecha en Salamanca

Muchas son las personas que se preguntan cuándo finalizarán las lluvias en Salamanca, tanto en la capital como en la provincia. Durante gran parte de las últimas dos semanas, los cielos se han visto ennegrecidos por chubascos, impidiendo realizar infinidad de actividades e incluso alertando a la población con avisos amarillos.

Ante esto, la Agencia Estatal de Meteorología ya ha visualizado cuándo será previsiblemente, el fin de las precipitaciones en las que se ha visto sumido el territorio charro durante estas últimas semanas.

De cara al miércoles y hasta el viernes, las lluvias se sucederán especialmente durante la jornada del 13 de mayo donde se podrán acumular hasta 8,5 milímetros de agua por metro cuadrado. El jueves remitirá levemente y el viernes, de nuevo, se encapotarán los cielos hasta llegar a unos escasos 0,3 milímetros. Estos tres días, además, vendrán acompañados de rachas de viento que podrán alcanzar los 20 kilómetros por hora.

De cara al sábado, las temperaturas irán aumentando progresivamente desde los 17 grados hasta los 22 del lunes, 18 de mayo. Además, a lo largo de la siguiente semana se mantendrán las buenas temperaturas de cara a una de las fechas más esperadas, la época estival.