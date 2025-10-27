Las lluvias y el otoño llenan Salamanca de hormigas voladoras: un fenómeno natural, no una plaga

Las recientes lluvias en Salamanca y la llegada del otoño han traído consigo una curiosa estampa: millones de hormigas voladoras se han dejado ver en toda la provincia, sobre todo en zonas de campo. Aunque muchos vecinos se sorprenden ante su abundancia, los expertos aclaran que no se trata de una invasión ni de una plaga, sino de un proceso natural de reproducción.

Durante la mayor parte del año, las hormigas que vemos son las obreras, pequeñas y sin alas, encargadas de recolectar alimentos y mantener el hormiguero. Sin embargo, también existen las llamadas hormigas aladas o voladoras, que viven en la colonia pero solo salen al exterior cuando llega el momento de reproducirse.

Ese momento coincide con el otoño y las lluvias, que ablandan la tierra y facilitan que las nuevas reinas puedan excavar para fundar su propio hormiguero. Es entonces cuando se produce la llamada “danza nupcial”: miles de machos salen al aire y liberan feromonas para atraer a las hembras. Tras el apareamiento, los machos mueren y las hembras buscan un lugar donde esconderse bajo tierra, almacenar el esperma y comenzar una nueva colonia.

Por tanto, el aumento de estas hormigas voladoras es un espectáculo natural que marca el inicio de un nuevo ciclo vital, recordándonos que incluso los fenómenos más pequeños tienen su razón en el equilibrio de la naturaleza.