Las lluvias regresarán a Salamanca durante gran parte de la próxima semana

Las temperaturas primaverales van llegando poco a poco a su fin, a pesar de que el verano acabó hace casi un mes, y las lluvias volverán a hacer acto de presencia desde este domingo, 19 de octubre, y hasta el próximo 26 de octubre. Eso sí, tanto este viernes y sábado, 17 y 18 de octubre, se dará tregua para poder disfrutar en las ‘vísperas’ de las precipitaciones.

Durante este domingo, y desde la primera mitad del día, la previsión de lluvias por la AEMET se hará presente, incrementándose las mismas a lo largo de la tarde y durante los días venideros, tanto lunes, como martes y miércoles. Jueves y viernes no lloverá, y el fin de semana también destacará por estar pasado por agua.

Eso sí, las temperaturas también descenderán y nos podemos encontrar con mínimas que rondarán los 14 grados el domingo, y que irán descendiendo hasta los 10 grados tanto lunes como el martes. Habrá un ligero aumento de las mismas desde el miércoles y hasta el viernes, para ya bajar en las tan deseadas, o no, temperaturas otoñales.