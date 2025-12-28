Los logopedas alertan del intrusismo profesional en la convocatoria de promoción interna de la Administración de Castilla y León

Los logopedas de Castilla y León han alertado del “intrusismo profesional y el riesgo para la salud” en la convocatoria del proceso selectivo de promoción interna para acceder a la categoría profesional en la Administración de la Comunidad.

Según señalan, la corrección de errores publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de 19 de diciembre de 2025, relativa a la Resolución de 24 de noviembre de 2025 que convoca el proceso selectivo de estas plazas, permitiría que personas con el título de Maestro, especialidad Audición y Lenguaje, puedan acceder a puestos que requieren formación sanitaria, sin contar con la participación ni asesoramiento de los logopedas.

Esta medida implicaría que una profesión educativa entre en el ámbito sanitario sin la formación específica requerida, lo que “desnaturaliza” la categoría profesional de Logopeda y “favorece el intrusismo profesional”.

La Logopedia es una profesión sanitaria regulada por la Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que establece que solo quienes ostenten la titulación sanitaria correspondiente pueden ejercer competencias de prevención, evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la voz y la deglución.

El título de Maestro, especialidad Audición y Lenguaje, recuerdan los logopedas, no está regulado como profesión sanitaria, dado su carácter educativo y no sanitario.

Por ello, los logopedas se ofrecen a informar y velar por sus competencias, ante la “evidente desinformación generada por la convocatoria”, y anuncian que interpondrán los recursos y quejas pertinentes ante los organismos competentes para que se cumpla la normativa sanitaria y se restablezca como único requisito de acceso el título universitario en Logopedia.