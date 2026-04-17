Lorena Ciudad, redactora de SALAMANCA24HORAS, ganadora de la XIV edición del Premio Literario de Plataforma Neo

Lorena Ciudad, periodista de SALAMANCA24HORAS y escritora, ha logrado el primer premio en unos de los certámenes de novelas jóvenes más importantes del país, la XIV edición del Premio Literario de Plataforma Neo.

Un paso muy importante en la carrera literaria de la autora charra, que lleva varios años compaginando escrituras por cuenta propia, su canal de Tik Tok y periodista en diferentes medios de comunicación.

Con esta nueva obra, Lorena Ciudad se ha alzado con un premio muy destacado y deseado por los jóvenes españoles amantes de la literatura. Bajo el título “As if it’s Your Last” se ha hecho con este galardón que también se publicará en los próximos meses y por el que ha ganado una cuantía de 2.000 euros.

Hasta el momento, Lorena Ciudad ha publicado dos libros de manera independiente, entre ellos “Mundo vivo” y “He vuelto a aparecer”, con los que llegó a iniciar su camino en el ámbito narrativo y profesional de la escritura.

Con la publicación de esta novela por parte de una editorial, se consolida el trabajo de la joven que ha compaginado vocación y profesionalidad hasta alzarse con este premio.

Gracias a los Premios Literarios de Plataforma Neo, muchos jóvenes han logrado publicar sus primeras novelas a nivel nacional con promoción de por medio, uno de los momentos que seguro serán de los más importantes en la vida de la joven.