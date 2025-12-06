‘De Lorenzo’ llega a Salamanca: el Museo de Automoción acoge esta pieza tan aclamada
Seis años de trabajo ha costado tener a punto a 'De Lorenzo', una proyecto que, aseguran, nace del sueño infantil de Xuan De Lorenzo, un oventense que sin formación ni en mecánica ni en diseño, ha logrado dar vida a esta pieza única
El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca acoge por primera vez a ‘De Lorenzo’, uno de los automóviles más singulares y admirados del panorama nacional en 2024. Esta pieza, de fabricación artesanal asturiana, se ha convertido en protagonista de diversas ferias de España en el último año.
Este sábado se ha realizado su presentación. Desde el Museo, consideran esta época del año, tan próxima a la Navidad, como el marco ideal para mostrar "una pieza única símbolo de creatividad, pasión y talento artesanal".
Seis años de trabajo ha costado tener a punto a 'De Lorenzo', una proyecto que, aseguran, nace del sueño infantil de Xuan De Lorenzo, un oventense que sin formación ni en mecánica ni en diseño, ha logrado dar vida a esta pieza única. Con una cilindrada de 2.500 cc y 180 CV de potencia, todo nade de su creador, a excepción del chasis de un Corvette C4, un motor Riley RM 2500 británico, las llantas de Jaguar E-Type y la pintura.
Cada componente de este vehículo de casi cinco metros de longitud y dos de ancho, ha sido diseñado por Xuan De Lorenzo. Defienden que encarna una visión romántica y moderna del automóvil del siglo XX.
