La Lotería Nacional deja un segundo premio de 120.000 euros al número en Salamanca capital

Salamanca ha vuelto a estar de suerte. El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado ha recaído en la capital charra, concretamente en la administración de lotería ubicada en María Auxiliadora, 45-47.

El número premiado está dotado con 120.000 euros, lo que supone una suerte de 12.000 al décimo.

Los afortunados de tal fortuna son los poseedores del número 07.288, que también ha repartido alegría en otros puntos de España, como Cuenca, Huelva o Asturias.