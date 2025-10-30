La Lotería Nacional reparte 60.000 € en Salamanca con el sorteo del jueves

El Sorteo de Lotería Nacional de este jueves 30 de octubre de 2025 ha dejado parte de la suerte en Salamanca, donde ha caído uno de los premios mayores, dotado con 60.000 euros al número 50.532.

El número agraciado fue vendido en la Administración de Lotería ubicada en la Avenida Lasalle, 43 de la capital.

El sorteo, identificado como 87/25, también ha repartido premios en otros puntos del país como Almería, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Asturias o Sevilla.