Así luce la zona renovada de juegos infantiles en la calle del Doctor Navarro del barrio Vidal

El Ayuntamiento de Salamanca continúa con su plan de mejora de parques y plazas, buscando convertirlos en espacios más saludables y disfrutables para el ocio y descanso familiar. La última actuación destacada se ha llevado a cabo en el barrio Vidal, concretamente en la zona de juegos infantiles de la calle del Doctor Navarro.

La reforma, que responde a una petición vecinal planteada a través de los Presupuestos Participativos, ha tenido como prioridad la seguridad y la diversión. En este espacio, se ha instalado una base amortiguante para proteger a los niños y niñas y se ha añadido un muelle y un carrusel, ampliando la variedad de elementos de juego disponibles.

Esta actuación en el barrio Vidal es una de las varias reformas que el Ayuntamiento tiene previsto culminar antes de finalizar el año. Próximamente, comenzarán las obras de ampliación de las zonas de juegos infantiles en dos puntos clave de la ciudad la plaza de Carmelitas y el parque de los Jesuitas.

Estas mejoras dan continuidad al "importante esfuerzo inversor" realizado por el consistorio desde el año 2019, periodo en el que se han reformado más de 70 plazas y parques de la capital.

La inversión total destinada a este fin asciende a cerca de 12 millones de euros, con el objetivo de dotar a Salamanca de espacios públicos de mayor calidad para sus vecinos.