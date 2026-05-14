Las ludotecas de verano del Ayuntamiento de Salamanca abren plazo de inscripción este viernes

Un año más y para disfrute de los más pequeños y conciliación de sus progenitores, el Ayuntamiento de Salamanca abre el plazo de inscripción para las ludotecas municipales el próximo viernes, 15 de mayo.

Dentro de una nueva edición del programa ‘Apúntate al Verano’, el Consistorio ofrece un total de 10.170 plazas para la temporada que discurre desde el 25 de junio al 7 de septiembre.

El programa está dirigido para los niños de entre 3 y 12 años, a excepción de los que participen en el CEAS Rollo, puesto que la edad se incrementa hasta los 17.

Apúntate al Verano se ofrecerá del 25 al 30 junio (660 plazas en total), por quincenas naturales en julio y agosto (3.585 plazas en total) y del 1 al 7 de septiembre (630 plazas), dando respuesta a la demanda de las familias, aunque se contempla la posibilidad de que un niño o niña esté el mes completo si así lo requiriera o bien por necesidades familiares.

Los centros donde se desarrollarán las ludotecas son los siguientes: CEIP Rufino Blanco y Centro de Mayores de Juan de la Fuente (CEAS Centro); CEIP Lazarillo de Tormes (CEAS Buenos Aires – Vistahermosa); CMI La Vega, CEIP Juan de la Encina, Centro Social de El Zurguén y CEIP Meléndez Valdés (CEAS San José – Zurguén); CEIP José Herrero (CEAS Garrido Norte y Sur); CEIP Villar y Macías (CEAS San Bernardo); CEIP Gran Capitán (CEAS Pizarrales); y CMI Trujillo, CEIP Centro Integrado Puente Ladrillo y Centro de Participación Luis Vives (CEAS Rollo). Para esta edición, al igual que en Navidad, Carnaval y Semana Santa, se ha tenido en cuenta la demanda de años anteriores, de manera que se refuerzan las plazas en las zonas Centro, Garrido, San Bernardo y San José-Zurguén.

Según la información proporcionada por el Ayuntamiento de Salamanca, el horario de las actividades será de 9:30 a 13:30 horas (En el CEAS Rollo de 10 a 14:00 horas) con la posibilidad de ampliar ese horario a través del servicio de Madrugadores desde las 7:45 horas, o Tardones, hasta las 15:15 horas (Con la posibilidad de comedor en centros habilitados)

Precio

Los precios establecidos para el bloque central de cada quincena de julio y agosto será de 15 euros por menor, para rentas familiares entre 10.000,01 y 20.000 euros al año; 30 euros para familias con capacidad económica de 20.000,01 a 30.000 euros anuales; y 60 euros por menor para familias con rentas superiores a 30.000 euros al año.

Además, para las semanas de junio y septiembre el coste será de 15 euros en cualquier de los tramos

Las familias interesadas deben formalizar la inscripción a través de la página web municipal, en el enlace https://programasbienestarsocial.com, hasta el 25 de mayo, si bien las familias con alguna dificultad para realizar la tramitación podrán recibir ayuda en su Centro de Acción Social (CEAS) o llamando al teléfono 010.