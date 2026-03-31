Luis Antonio Pedraza, músico formado en Salamanca, y la Asociación El Pandero Cuadrado de Peñaparda, reconocidos en los Premios de la Música Folk y Tradicional

Han obtenido el reconocimiento en categoría individual y mejor iniciativa, respectivamente, en la primera edición de estos premios. El Grupo vallisoletano Tahona completa la lista de galardonados como mejor grupo

El músico Luis Antonio Pedraza de Castro, formado en la Universidad de Salamanca y en la Universidad Pontifica, ha sido reconocido en la categoría individual de la primera edición de los Premios de la Música Folk y Tradicional, mientras que la Asociación El Pandero Cuadrado de Peñaparda ha obtenido el reconocimiento en la categoría de ‘Mejor iniciativa’.

Se trata de unos premios con los que la Junta de Castilla y León trata de poner en valor la música tradicional de la Comunidad, celebrando en este 2026 la primera edición. El jurado, reunido este martes, ha decidido que el músico formado en Salamanca y la asociación de Peñaparda, se unan al grupo vallisoletano Tahona, como los tres galardonados de esta primera edición.

Según ha detallado la Junta de Castilla y León, el jurado ha valorado “el compromiso, la trayectoria y la capacidad de renovación, divulgación y comunicación del folclore de Luis Antonio Pedraza de Castro; y la labor innovadora y divulgativa de la Asociación El Pandero Cuadrado de Peñaparda a favor de la música tradicional y el folclore de la Comunidad, así como su impacto en el medio rural y la puesta en valor de las tradiciones populares”. Aspectos que han llevado al músico y a la entidad a ser reconocidos en estos primeros premios, que están dotados con 3.000 euros y un distintivo elaborado por una artesana de Castilla y león.

Los premios se entregarán el próximo 23 de abril, Día de Castilla y León, en el transcurso de los diferentes actos institucionales que la Junta tiene previsto llevar a cabo en la localidad de Villalar de los Comuneros.

Estos premios, a los que han concurrido casi medio centenar de candidatos procedentes de todas las provincias de la Comunidad, han sido impulsados por la Consejería de la Presidencia a través de la Fundación Valores y el jurado ha estado representado por la directora general de Relaciones Institucionales de la Junta, Ruth Andérez Alonso, e integrado por diferentes expertos y académicos en la materia: Matilde Olarte Martínez, vicerrectora de la Universidad de Salamanca y catedrática de Música; María Pilar Panero García, profesora de Antropología en la Universidad de Valladolid; Juan Carlos Pérez de la Fuente, músico, director musical y periodista especializado; Lidia Veiga González, presentadora de programas musicales en radio y televisión, y Antonio Barreñada García, investigador de tradiciones y cultura en la Universidad de León. Ha actuado de secretaria Montserrat Robledo Poncela, técnico superior de la Fundación Valores de Castilla y León.