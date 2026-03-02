Luis Mariano Delgado (UPL): “Hemos demostrado que durante estos cuatro años la UPL ha sido un partido muy útil para Salamanca”

El primer lunes de campaña ha traído a Salamanca la visita del procurador cesante por UPL, Luis Mariano Delgado, presente en la carpa de campaña que ha instalado en la mañana de este lunes el partido regionalista en la plaza del Liceo.

Delgado, que se presenta en estas elecciones como número dos de las listas de UPL por León, ha dejado varias reflexiones sobre el trabajo de su partido en la provincia de Salamanca, sobre la identidad de los salmantinos con la causa leonesista o las deficiencias de trato que hay con otras provincias de la comunidad.

Ha estado acompañado por el número uno de la lista por Salamanca, Carlos Javier Salgado, quien previamente ha querido destacar la necesidad de una mejor cobertura sanitaria en la provincia de Salamanca: “Estamos un poco abandonados y dejados de la mano de Dios por parte de los grandes partidos. Nosotros tenemos claro donde poner el foco, que es en los problemas de Salamanca, Zamora y León”.

En ese sentido, Salgado ha destacado “la deriva” que lleva la provincia de Salamanca, “sobre todo las comarcas rurales”, algo que, admite, “hay que revertir con urgencia”.

Situaciones que se viven en el día a día, como por ejemplo en materia sanitaria: “Creemos que debe haber mucho más énfasis en reforzar el sistema sanitario. Hay una enorme lista de espera en el Hospital de Salamanca, Ciudad Rodrigo debería tener un hospital comarcal o Vitigudino y Peñaranda deberían tener centros de especialidades para evitar desplazamientos a la capital”.

Entre esas reivindicaciones también ha destacado la necesidad de que el hospital de Béjar sea ‘pluricomarcal’ o dotar a la provincia de más ambulancias.

Luis Mariano Delgado visita la carpa de campaña de UPL en Salamanca

Salamanca no es una provincia donde su población haga una clara muestra por el sentimiento de pertenencia al antiguo Reino de León, una premisa que puede ser complicada para captar el voto leonesista, pero que desde UPL quieren revertir: “Yo creo que durante muchos años a la Junta de Castilla y León le ha interesado cambiar el relato histórico y modificar la historia hablando de que no existió la región leonesa”, asegura Luis Mariano Delgado.

“Una región que existió, que formaba parte del ADN de todos los salmantinos. La única forma de decir a la gente que somos un partido útil es que vean exactamente el trabajo que llevamos haciendo, sobre todo en estos últimos cuatro años. Probablemente, UPL ha llevado a cabo en Salamanca más iniciativas que cualquiera de los otros procuradores de los demás partidos”, asegura el procurador cesante.

El también alcalde de Cistierna ha destacado que León, Zamora y Salamanca “son las tres provincias con mayores desequilibrios de esta comunidad” en relación con el resto. Por ello, ha reafirmado que deben realizar un trabajo “Proactivo”.

Por otro lado, Delgado ha querido transmitir que una región leonesa, como comunidad autónoma, no estaría centralizada en una única capital, como sí cree que pasa con Castilla y León y Valladolid: “No queremos tener lo que tenemos ahora mismo, es decir, una comunidad autónoma donde todo está centralizado en Valladolid, donde el círculo de poder está allí, para eso no querríamos cambiar el modelo autonómico. Queremos un modelo donde Zamora, Salamanca y León se encuentren cómodas y donde las tres compartan absolutamente todas las instituciones de forma proporcional”.

Las actuales encuestas no apuntan a que UPL pueda sacar procurador por Salamanca, sin embargo, estas estimaciones no merman las esperanzas del partido: “Es difícil, pero nosotros trabajamos con ese horizonte y con ese objetivo. También tengo que decir una cosa, ni un solo voto de los que lleguen en Salamanca, en Zamora o en León, se va a perder. Estamos buscando el tener el grupo propio, estamos buscando llegar a ese 5 % y creo que lo vamos a conseguir”.

Por último, Luis Mariano Delgado ha tenido palabras para Carlos Martínez y la forma en la que se refiere a la comunidad (El candidato del PSOE siempre usa la palabra Castilla-León): “Es un poco triste. Todas las cosas que ha hecho durante la precampaña indicaban que tampoco tenía mucho interés en gobernar esta comunidad autónoma. Dañar o bromear con la identidad leonesa, de la región leonesa, de León, es insultar también a los leoneses, a los zamoranos y a los salmantinos. Yo desde luego no insultaría a castellanos porque me parece que es una identidad también perfectamente reconocible”