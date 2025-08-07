La Luna de Esturión, un nuevo espectáculo que ofrece el cielo y podrá contemplarse durante la noche del 8 y 9 de agosto en Salamanca

La luna llena del mes de agosto ya se ha podido contemplar durante la madrugada de este jueves, aunque todavía le falta el último empujón para estar llena al cien por cien y lucir en todo su esplendor. Un momento que llegará entre la noche de este viernes 8 y sábado 9 de agosto.

El nombre de esta luna llena de agosto recibe el de Esturión, denominación, que según desgrana National Geographic España, responde a un pez que proviene de la era de los dinosaurios, cuya presencia era especialmente masiva en aguas de Norteamérica, siendo además el mes de agosto el mejor para su pesca.

Respecto al mejor momento para proceder a su observación, expertos apuntan a aguardar al atardecer de este viernes 8 de agosto, siendo la noche del 9 el mejor momento para disfrutar de este espectáculo que nos ofrece el cielo nocturno y que debido a las altas temperaturas que azotan gran parte del país durante esta semana, puede convertirse en un gran plan para muchos salmantinos en un horario donde se puede respirar más aire fresco y aprovechar por ello a salir a la calle.

De cara a este fin de semana, aunque especialmente durante las noches del 11 al 13 de agosto, será el momento de máxima actividad para observar la lluvia de las perseidas que se extenderán hasta el día 24 de este mes. Como en esta fecha, y según advierten desde el Observatorio Astronómico Nacional, la luna acabará de pasar su fase llena, el cielo seguirá muy iluminado, dificultando la visión de las perseidas, de ahí que un importante consejo para tener en cuenta es que “los mejores momentos para observar la lluvia en esos días serán justo después del ocaso, antes de que salga nuestro satélite o mientras se encuentre muy bajo en el cielo”.