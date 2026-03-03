La 'Luna de Sangre' podrá verse este martes desde Salamanca

Este martes 3 de febrero tendrá lugar la 'Luna de Sangre' también conocida como 'Luna del Gusano'; se trata de la primera luna llena del año que precede a un total de 13 que tendrán lugar durante los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

La luna llena de este mes de marzo es una de las más atractivas por el tono rojizo que adquiere, con motivo de la interposición entre el sol y la luna que filtran las ondas más largas de la luz, consiguiendo que se emitan esos tonos de color anaranjado-rojizo, dando el nombre a 'Luna de Sangre'.

Además, la luna de este mes de marzo viene acompañada por un eclipse total de luna que no será visible desde España. De hecho, según el Instituto Geográfico Nacional, será solo visible en el este de Asia, Australia, el Pacífico y América.

La 'Luna Rosa' será la siguiente luna llena del año que tendrá lugar el día 2 de abril, mientras que en mayo habrá dos, la 'Luna de las flores' y la 'Luna Azul', los días 1 y 31.