Este lunes se abre el periodo de consulta de las listas electorales para las elecciones del 15 de marzo

El Ayuntamiento ha iniciado el proceso de exposición pública de las listas electorales para las próximas elecciones a las Cortes de Castilla y León, que tendrán lugar el 15 de marzo. Durante las jornadas del 26, 27, 28, 29 y 30 de enero, así como el 2 de febrero, los ciudadanos podrán verificar su correcta inscripción en el censo para garantizar su derecho al voto.

Las consultas y posibles reclamaciones deberán realizarse en las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana en horario de mañana, concretamente de 8:30 a 14:00 horas. Los puntos habilitados para este trámite son el Centro Municipal Integrado Victoria Adrados en la avenida Villamayor, el centro Julián Sánchez ‘El Charro’ en la plaza de la Concordia, el centro de Trujillo en su plaza homónima, las dependencias municipales de la calle Íscar Peyra y el Centro Municipal de Mayores de Trastormes, situado en el paseo César de la Riva.

De forma paralela, el Tablón de Edictos del Ayuntamiento mantendrá expuesta durante estas mismas fechas la relación detallada de las secciones electorales, los locales de votación y las mesas correspondientes a cada zona. Se recuerda a la población la importancia de comprobar sus datos personales en los plazos establecidos para poder subsanar cualquier error administrativo antes de la cita con las urnas.