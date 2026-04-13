El Lunes de Aguas desborda Salamanca

Un multitudinario Lunes de Aguas en Salamanca llena la ribera del Tormes

No es un lunes cualquiera en el calendario salmantino. Es Lunes de Aguas, una de las fechas más queridas y esperadas en Salamanca.

Desde las primeras horas de la mañana, los alrededores del Puente Romano, punto clave de esta celebración, han comenzado a llenarse de grupos de amigos, familias y visitantes que, armados con mantas, cestas y el tradicional hornazo, han ido conquistando cada rincón.

El ambiente, como cada año, mezcla tradición y celebración.

Un multitudinario Lunes de Aguas en Salamanca llena la ribera del Tormes

Las zonas verdes cercanas al puente presentan ya un aspecto completamente abarrotado, con un flujo constante de personas que siguen llegando en busca de su sitio.

La Policía Local, por su parte, ha reforzado la vigilancia para garantizar una jornada segura, mientras que los servicios de limpieza se preparan para el intenso trabajo que seguirá a la fiesta.

La ciudad, por unas horas, deja a un lado el ritmo cotidiano y se convierte en una suerte de gran picnic colectivo donde lo importante no es solo el hornazo, sino el encuentro.

Cabe recordar que esta celebración hunde sus raíces en el siglo XVI, cuando, por orden de Felipe II, las prostitutas eran expulsadas de la ciudad durante la Cuaresma y trasladadas al otro lado del río Tormes. Finalizada la Pascua, regresaban en barca a Salamanca, siendo recibidas por estudiantes y vecinos en un ambiente festivo que con el tiempo evolucionó hasta convertirse en la jornada popular que, en nuestros días, se conoce como Lunes de Aguas.