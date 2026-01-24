Este lunes reabre la Biblioteca Municipal de Gabriel y Galán

Este lunes, 26 de enero, reabre la Biblioteca Municipal Gabriel y Galán tras haber finalizado las actuaciones de mejora en la calidad de las instalaciones y la accesibilidad para todos los usuarios que quieran hacer uso del lugar.

El lugar se abrirá de lunes a viernes de 09:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, retomando además la programación cultural semanal dirigidas a todo tipo de públicos. Este lunes, 26 de enero,habrá un club de lectura a las 12:00 horas, y a las 17:30 horas para niños y niñas de Educación Infantil tendrán cuentacuentas y a las 8:30 horas será para los de Educación Primaria.

Cabe destacar que las labores han sido realizadas por participantes en los programas mixtos de formación del propio Ayuntamiento de Salamanca y de la Junta de Castilla y León.

Además, se han renovado de manera integral los aseos, distribuyendo los espacios para adaptarlos a los requisitos de accesibilidad, así como pintura en paredes, radiadores y barandillas en todo el edificio.