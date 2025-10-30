Luto en la Congregación de Jesús Nazareno por la pérdida de su hermano mayor Juan Calderón Sánchez

La comunidad cofrade se encuentra de luto tras el fallecimiento de Juan Calderón Sánchez, uno de los hermanos más queridos y respetados de la Ilustre y Venerable Congregación de Jesús Nazareno y el Santo Entierro.

Calderón Sánchez, dedicó gran parte de su vida al servicio de la hermandad, dejando una profunda huella por su entrega, su carisma y su amor por las tradiciones nazarenas. Su compromiso fue ejemplar, y su nombre ha quedado inseparablemente unido al de Jesús Nazareno y el Santo Entierro, llegando a ser considerado por muchos como el Hermano Mayor por excelencia.

Desde la Congregación han expresado su pesar mediante un comunicado en el que destacan su labor incansable y el legado imborrable que deja entre sus hermanos: “Su dedicación al frente de la Ilustre y Venerable Congregación y su carisma han dejado una impronta en ella que será muy difícil de borrar. Ahora solo nos queda pedirte que, desde el cielo, sigas cuidando de tus hermanos. Descansa en paz, Juan.”

El velatorio se encuentra instalado en la Sala 4 del Tanatorio San Carlos, donde familiares, amigos y hermanos de la Congregación podrán despedirse de él.

El oficio religioso tendrá lugar el 31 de octubre de 2025, a las 10:30 horas, en la capilla del Tanatorio San Carlos.