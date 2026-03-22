Luz, gas y alquileres más baratos: el plan anticrisis del Gobierno entra en vigor este domingo

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado los dos decretos anticrisis aprobados por el Gobierno para hacer frente al impacto de la guerra en Irán, un paquete de medidas que movilizará unos 5.000 millones de euros y que entrará en vigor este domingo, según ha recogido Europa Press.

El plan se articula en dos reales decretos ley: uno con medidas económicas generales y otro centrado en vivienda. Ambos deberán ser convalidados por el Congreso de los Diputados el próximo 26 de marzo.

Entre las principales medidas económicas destaca la rebaja del IVA del 21% al 10% en carburantes, electricidad y gas, así como la congelación del precio máximo del butano y el propano. Además, se recupera la bonificación del 80% en los peajes eléctricos para la gran industria.

Según ha recogido Europa Press el decreto también contempla la suspensión temporal del impuesto a la producción eléctrica (IVPEE), la reducción del impuesto eléctrico al mínimo del 0,5% y una rebaja al nivel mínimo permitido del impuesto de hidrocarburos.

Por otro lado, se establece una ayuda directa de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, así como la prohibición de despidos por causas económicas vinculadas al conflicto.

Asimismo, el Ejecutivo refuerza el control sobre los márgenes de las empresas energéticas para evitar subidas abusivas de precios.

Y en materia de vivienda, el segundo decreto incluye la congelación de los alquileres mediante la prórroga automática de los contratos que finalicen en 2026 y 2027, durante un máximo de dos años. Esta medida podría beneficiar a más de un millón de contratos y a unos 2,7 millones de personas.