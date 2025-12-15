Luz verde a la ampliación de permisos por fallecimiento a diez días

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT para iniciar la tramitación del incremento del permiso por fallecimiento de un familiar y la creación de un nuevo permiso para cuidados paliativos. La patronal, sin embargo, no respalda la medida tras el bloqueo de CEOE y Cepyme, que llevó al Ministerio a cerrar la negociación tripartita a principios de mes.

Tras la reunión convocada este lunes, Pérez Rey agradeció a los sindicatos su colaboración y destacó que el permiso por fallecimiento se ampliará hasta 10 días, mientras que el nuevo permiso para cuidados paliativos alcanzará los 15 días.

El secretario de Estado lamentó la ausencia de la patronal en el acuerdo. “Es incomprensible. Tendrán que explicar a empresarios y trabajadores por qué se han excluido de una regulación que pone a nuestro país a la altura de lo que hacen el resto de países europeos”, afirmó. Según Pérez Rey, la decisión de CEOE y Cepyme no responde a razones de productividad, absentismo o esfuerzo laboral.

Aun así, el secretario de Estado subrayó que la falta de apoyo de la patronal no resta importancia al acuerdo, que consideró “decisivo”. Además, hizo un llamamiento para priorizar el bienestar de los trabajadores: “No hay que perseguir a quien enferma, sino evitar que los trabajadores enfermen. ¿Cómo enferman? Precisamente cuando tienen que reincorporarse al trabajo dos días después de la muerte de un hijo”.

El Ministerio propone que el permiso por fallecimiento se amplíe a cónyuges, parejas de hecho y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, pudiendo disfrutarse hasta cuatro semanas tras el fallecimiento, de manera continua o discontinua. Asimismo, plantea un permiso de hasta 15 días para cuidados paliativos de familiares en el mismo grado de parentesco.

Además, el Real Decreto prevé un permiso de un día para acompañar a una persona que reciba la eutanasia, aplicable a cualquier trabajador designado por el afectado, independientemente del parentesco.

Pérez Rey aseguró que el Ministerio trabajará de inmediato para garantizar el apoyo parlamentario a la norma, convencido de que contará con el respaldo de los grupos políticos. “El dolor por la pérdida de un hijo o un familiar no es una cuestión de ideologías, lo sienten todas las personas, de cualquier clase social y en cualquier lugar”, concluyó.