Luz verde para la cesión de una parcela que acogerá el nuevo centro de atención a pacientes oncológicos de la AECC

El pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado este jueves la cesión gratuita de dos bienes municipales destinados a reforzar la atención social, sanitaria y comunitaria en la ciudad, avanzando en el compromiso municipal con las personas y con el tejido asociativo que trabaja en favor de la promoción de la salud y la inclusión.

Así, todos los concejales han estado a favor de ceder una parcela municipal situada en el Marín I a la Asociación Española contra el Cáncer durante 50 años. El objetivo es que la entidad pueda construir un espacio de atención integral a pacientes oncológicos y a sus familias en un terreno con una superficie de más de 1.800 metros cuadrados. Se trata de un nuevo edificio, tal y como consta en la memoria del proyecto presentado por la AECC, que permitirá a la asociación ampliar y mejorar sus instalaciones en la ciudad, facilitando el desarrollo de programas de apoyo psicológico, social y de prevención, así como actividades de información y sensibilización dirigidas a los ciudadanos.

Por otra parte, también se ha aprobado por unanimidad la cesión gratuita de uso, por un plazo de 25 años, de un local municipal destinado a la creación de un nuevo centro de actividades inclusivas gestionado por la Fundación AVIVA. Esta decisión refuerza el compromiso municipal con la inclusión social y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. El local, ubicado en la planta baja del edificio de viviendas para personas mayores construido en el barrio de Capuchinos, entre las calles Puebla de Sanabria, Maragatería y Villalpando, cuenta con una superficie de 234,13 metros cuadrados, y está calificado urbanísticamente como equipamiento público, lo que permite su uso para actividades asistenciales y comunitarias.