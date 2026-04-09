Luz verde para la cesión de una parcela que acogerá el nuevo centro de atención a pacientes oncológicos de la AECC

El pleno municipal también aprueba ceder un local a AVIVA para crear un centro de actividades inclusivas

Así será el nuevo centro de la AECC
Así será el nuevo centro de la AECC

El pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado este jueves la cesión gratuita de dos bienes municipales destinados a reforzar la atención social, sanitaria y comunitaria en la ciudad, avanzando en el compromiso municipal con las personas y con el tejido asociativo que trabaja en favor de la promoción de la salud y la inclusión.

Así, todos los concejales han estado a favor de ceder una parcela municipal situada en el Marín I a la Asociación Española contra el Cáncer durante 50 años. El objetivo es que la entidad pueda construir un espacio de atención integral a pacientes oncológicos y a sus familias en un terreno con una superficie de más de 1.800 metros cuadrados. Se trata de un nuevo edificio, tal y como consta en la memoria del proyecto presentado por la AECC, que permitirá a la asociación ampliar y mejorar sus instalaciones en la ciudad, facilitando el desarrollo de programas de apoyo psicológico, social y de prevención, así como actividades de información y sensibilización dirigidas a los ciudadanos.

Por otra parte, también se ha aprobado por unanimidad la cesión gratuita de uso, por un plazo de 25 años, de un local municipal destinado a la creación de un nuevo centro de actividades inclusivas gestionado por la Fundación AVIVA. Esta decisión refuerza el compromiso municipal con la inclusión social y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. El local, ubicado en la planta baja del edificio de viviendas para personas mayores construido en el barrio de Capuchinos, entre las calles Puebla de Sanabria, Maragatería y Villalpando, cuenta con una superficie de 234,13 metros cuadrados, y está calificado urbanísticamente como equipamiento público, lo que permite su uso para actividades asistenciales y comunitarias.

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