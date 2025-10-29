Luz verde a dos modificaciones puntuales del Plan General de Ordenación Urbana en Salamanca

La Comisión de Fomento del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado inicialmente dos modificaciones puntuales del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que tienen como objetivo modernizar la normativa sobre plazas de aparcamiento y actualizar las condiciones de uso residencial. Estas reformas responden directamente a las nuevas demandas sociales, abarcando desde el auge del vehículo eléctrico hasta la necesidad de incorporar espacios dedicados al teletrabajo en las viviendas.

La modificación número 29 se centra en la regulación de garajes y aparcamientos. Entre sus cambios más destacados se incluye la facilitación de las instalaciones de recarga para vehículos eléctricos, adaptando la normativa de seguridad. Además, se han actualizado las dimensiones mínimas de las plazas de aparcamiento, estableciéndose la medida de 500x240 centímetros como estándar, mejorando así la comodidad. En cuanto a los cambios de uso a garaje, se exigirá que el local genere al menos una plaza adicional a las que se eliminen en la superficie para generar el vado.

Por su parte, la modificación número 28 se enfoca en adaptar las condiciones de uso residencial a la realidad actual. En este ámbito, se elimina la obligatoriedad del bidé y se regulan nuevas piezas esenciales en las viviendas, como los despachos para el teletrabajo y los vestidores. También se permitirá la integración de la cocina en los salones de las viviendas de tres o más dormitorios. La reforma completa la definición de espacios complementarios cuya demanda está en auge, como trasteros y despachos profesionales domésticos, que antes no estaban regulados de manera eficaz.

Finalmente, esta modificación residencial introduce una definición clara de los conceptos de 'edificio completo' y 'promoción completa'. El objetivo es facilitar a las comunidades de propietarios el acceso a las ayudas y subvenciones públicas para la rehabilitación de fachadas y cubiertas, eliminando las incompatibilidades que surgían al solicitar subvenciones para conjuntos edificatorios con múltiples portales o comunidades de propietarios independientes.