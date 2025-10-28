Luz verde a las subvenciones de I+D para planes estratégicos en Castilla y León

La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (Icecyl), ha dado el pistoletazo de salida a una nueva línea de ayudas destinada a impulsar la investigación y el desarrollo (I+D) dentro del tejido empresarial de la Comunidad. La convocatoria ha recibido el visto bueno con su reciente publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

El objetivo principal de estas subvenciones es facilitar la financiación de planes estratégicos en materia de I+D que sean declarados de Especial Interés por la Junta de Castilla y León, a iniciativa del Icecyl. Esta calificación se otorgará a aquellos proyectos que demuestren un fuerte impacto potencial sobre el tejido social, económico e industrial de la región.

Podrán beneficiarse de estas ayudas todas aquellas empresas que tengan su sede social o al menos un centro de trabajo establecido en Castilla y León. Además, los proyectos de I+D que presenten deberán estar plasmados en planes estratégicos que comprendan uno o varios proyectos de investigación industrial y/o desarrollo experimental.

El plazo para la presentación de solicitudes ya está abierto. Comenzó el día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el Bocyl y se mantendrá abierto hasta la publicación de la convocatoria que la sustituya o la resolución que declare su cierre.