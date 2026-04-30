Una madre ejemplifica los estragos de la huelga médica de Salamanca: “Los niños deberían ser sagrados”

“Tienen derecho a hacer sus peticiones, pero hay que ser humanos. Los niños deberían ser prioridad”. Así explica su preocupación e indignación una madre que, junto a su hijo de seis años, ha podido experimentar de primera mano las secuelas de una huelga médica que ya atraviesa su cuarto día consecutivo.

Tal y como cuenta la afectada a SALAMANCA24HORAS.COM, su hijo de seis años lleva desde el 25 de diciembre esperando por una resonancia magnética cerebral de carácter preferente, debido a unos fuertes dolores de cabeza acompañados por vómitos que le asaltan de manera frecuente: “Aunque pueden ser migrañas, es necesario descartar malformaciones óseas o basculares”, explica con preocupación la afectada.

Tras esta larga espera, la progenitora llamó al Hospital Universitario de Salamanca este miércoles. “Nos citaron para este jueves, sabiendo que era muy probable que la huelga impidiese la ejecución de la prueba médica”, explica la mujer, que, después de acudir con su hijo a la consulta, ha sido invitada a irse debido a la falta de anestesistas. “Estos profesionales son esenciales, ya que las resonancias a menores deben ser con sedación”, detalla. Esta situación, según explica, ha provocado que su hijo tuviera que estar varias horas en ayunas y con nerviosismo: "Es un niño que ha tenido varios problemas de salud, por lo que estas pruebas le producen una tensión que ha tenido que soportar sin razón".

Según apunta la mujer, las enfermeras que le han atendido, acompañadas del personal de atención al cliente, “con un trato fantástico”, han aportado los motivos por los cuales el menor ha sido citado para este jueves: “Así hacen más daño”. Ante estas declaraciones, la madre del menor manifiesta su profunda indignación: “No todo vale para una huelga. Me pregunto cuántos menores estarán en la misma situación. Esto es inadmisible”.

Después de este "plantón", la mujer confiesa sentir una profunda incertidumbre. "Aunque he presentado una declaración por escrito, el personal sanitario no sabe decirme qué va a pasar. Me planteo acudir a hospitales de otras ciudades e incluso optar por la sanidad privada", concluye la mujer, insistiendo en su frutación por tener que prescindir de la sanidad pública.