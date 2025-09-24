Una maestra salmantina busca visibilizar y "tunear" los audífonos en la Semana Internacional de las Personas Sordas

En el marco de la Semana Internacional de las Personas Sordas, Cristina Hernández Amo, maestra, logopeda y estudiante de Psicología, busca cambiar la percepción social sobre los dispositivos auditivos. Su propuesta es clara y contundente: visibilizar y "tunear" los audífonos e implantes cocleares para convertirlos en un accesorio de moda, similar a unas gafas.

Cristina, que es sorda, señala que la sociedad aún tiene la tendencia a disimular estos aparatos. Sin embargo, su apuesta se basa en la evidencia científica que respalda los beneficios de su propuesta. La joven salmantina defiende que, al decorar y hacer visibles los audífonos, se puede reducir el estigma y fomentar una mayor aceptación.

El objetivo de Cristina Hernández es claro: transformar los dispositivos auditivos en complementos estéticos, promoviendo una visión positiva y normalizada de la sordera en la sociedad española.