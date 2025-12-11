Mafalda y Chema Rivas lideran el cartel del Fin de Año Universitario 2025

En la mañana de este jueves 11 de diciembre se ha presentado oficialmente el Fin de Año Universitario 2025 que se llevará a cabo el jueves 18 de diciembre. Un año más, el Ayuntamiento de Salamanca y la Asociación de Empresarios de Hostelería han firmado un protocolo de colaboración para la organización del evento, “que no solo genera un impacto económico notable, sino que también proyecta la imagen de Salamanca como una ciudad abierta, dinámica y volcada con su juventud”, tal y como ha señalado Jorge Carlos Moro, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca.

Acto central en la Plaza Mayor

La celebración contará con un acto central totalmente gratuito en la Plaza Mayor. Además del dispositivo habitual de la Policía, la organización ha contratado seguridad privada para garantizar el control en los accesos y salidas de la Plaza. El impacto económico estimado supera los dos millones de euros.

El evento comenzará a las 20:30 horas y contará con las actuaciones de Mafalda, interpretando su conocido tema “Tu fan”, y Chema Rivas, artista reconocido por su disco platino “Mil tequilas”. El cartel se completa con Dani Serra, Alex Diez y el ganador del concurso de DJs, certamen que ha movilizado a la ciudad durante más de un mes y que finaliza este jueves en Camelot.

En los accesos a la Plaza Mayor se repartirán de forma gratuita paquetes de gominolas para acompañar las tradicionales doce campanadas.

Ocio nocturno y medidas de concienciación

Tras recibir el año en la Plaza, los universitarios podrán continuar la fiesta en los 44 establecimientos de ocio nocturno adheridos al evento.

Por segundo año consecutivo, la asociación Ávora, comprometida con la reducción del impacto ambiental, distribuirá 13.000 ceniceros portátiles reutilizables. Además, el evento contará con un punto violeta y se emitirán mensajes constantes contra la violencia de género y a favor del consumo responsable de alcohol.

Desplazamientos y asistencia prevista

La organización espera reunir a 18.000 personas, completando así el aforo de la Plaza Mayor. Según ha indicado Manuel Herrero, representante de la empresa DTV Eventos, más de 14 autobuses llegarán a Salamanca desde distintos puntos de España para asistir a la celebración.