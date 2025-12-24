"¡Que la magia de la Navidad traiga buenas noticias!", el equipo de Salamanca24horas.com les desea unas felices fiestas

La Navidad es una época mágica donde muchos deseos se hacen realidad, pero, sobre todo, es el momento de valorar las pequeñas cosas de la vida, esas que pasan desapercibidas en muchas ocasiones a lo largo del año donde priman las prisas.

La Navidad es un momento de pausa, de llamar a la calma y de priorizar lo verdaderamente importante en la vida: el abrazo de los padres y los abuelos, las risas con los primos o los amigos y el tiempo de gritar muchos "te quiero", el mayor de los regalos al calor del hogar y aprovechando los reencuentros.

Este 25 de diciembre seréis muchos los que os despertaréis con una gran montaña de regalos o, quizás solamente con uno (o ninguno); pero lo más importante es ser conscientes de que, aunque pase el tiempo, los pequeños detalles son los únicos que nos harán alcanzar la verdadera felicidad. Ese el mensaje principal que os queremos trasladar desde Salamanca24horas, que también le ha pedido a Santa Claus buenas noticias y mucha felicidad para todos nuestros lectores.

Pero también queremos acordarnos de todas aquellas personas para quienes la Navidad no resulta tan luminosa. Quienes sienten la ausencia de alguien en la mesa, quienes atraviesan momentos complicados o quienes viven en soledad no deseada. A vosotros queremos enviaros un abrazo sincero, nuestro cariño y el deseo de que encontréis compañía, consuelo y esperanza. Que sepáis que no estáis solos, que también formáis parte de esta Navidad y que, aunque a veces cueste, siempre hay motivos, por pequeños que sean, para seguir creyendo en días mejores.

Ojalá 2026 sea un año en el que podamos seguir dando voz a bonitas historias que se enconden detrás de cada uno de los que nos seguís diariamente. El equipo de Salamanca24horas se compromete a seguir informando con estricto rigor de todos los acontecimientos que circunden alrededor de Salamanca en todas sus categorías, Local, Sucesos, Universidad, Provincia, Cultura, Deportes, Campo, Toros y también aquellas noticias de alcance Nacional y de Castilla y León.

Durante estas fechas de celebración, el equipo de Salamanca24horas sigue al pie de la noticia para mantenerles informados de toda la actualidad. ¡Gracias por elegirnos!

"¡Que la magia de la Navidad traiga felicidad, luz y buenas noticias!", todo el equipo de SALAMANCA24HORAS (Alberto, Jose, Javier, Sergio, Rosa, Verónica, Vega, Patricia, Anass, María, Lorena, Andrea, Mateo y Juanes) les desea unas felices fiestas.