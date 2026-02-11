Majorel comunica su intención de realizar un nuevo ERE en Salamanca

Majorel SP ha comunicado a sus trabajadores la intención de realizar despidos colectivos en diferentes centros del conjunto nacional, entre ellos Salamanca, Madrid, Barcelona, Zaragoza y Jerez de la Frontera, como han indicado diferentes sindicatos como UGT y CCOO que han avisado a los trabajadores de la empresa: “Nos comunica su intención de iniciar un ERE. Os iremos informando de cualquier novedad”.

Eider Arriaga, responsable de la Sección Sindical de UGT en Majorel, ha indicado que “no hay ninguna información sobre el número de despidos” pero “han comunicado que será por causas productivas afectando a diferentes ciudades, entre ellas Salamanca”.

Comunicado de UGT ante el ERE que se producirá en Salamanca

Del mismo modo, ha dejado claro que “nos va a afectar seguro porque si no fuera así, en el aviso no hubieran metido nuestro nombre entre los centros”. Eso sí, poco a poco se irá aportando más información en la reunión que tendrá lugar el próximo martes, 17 de febrero.

Comunicado de CCOO ante el ERE de Salamanca

Con respecto a otros ERE realizados en Salamanca, el primero de los ERE se realizó el 30 de octubre de 2023, afectando a un total de 21 personas únicamente en Salamanca. El 20 de marzo de 2024 se anunciaron otros 38 más., según ha indicado Eider.

A esto habría que sumarle que el pasado mes de diciembre denunciaban que Majorel no concedía en Salamanca las vacaciones estivales de 2026 dentro del verano astronómico por “teóricas pérdidas económicas”.