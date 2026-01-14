Manguitos de ganchillo y juegos hiperbólicos creados por voluntarios en Salamanca por una buena causa

La Asociación ZOES entregará el próximo viernes una serie de objetos creados por voluntarios a entidades sociales de Salamanca.

Se trata de juego hiperbólicos y manguitos tejidos a ganchillo con lana, todo hecho a mano por lo voluntarios de Quedamos y Punto, y que sirven para mejorar el bienestar, la estimulación y el acompañamiento terapéutico de las personas.

Por ese motivo, la Asociación ha decidido organizar un evento el próximo viernes 16 de enero para entregar a las asociaciones CRMF, Asociación Autismo y CRE Alzheimer estos objetos de ayuda terapéutica.

Tal y como asegura la asociación, los artículos han sido diseñados con un enfoque lúdico y terapéutico para favorecer la estimulación “sensorial, la motricidad fina y la interacción, especialmente en personas con diversidad funcional, trastornos del espectro autista y personas mayores con deterioro cognitivo”.

Elaborados por el grupo Quedamos y Punto y por participantes en los grupos de crochet iniciativa que refleja su compromiso con la inclusión social, el trabajo comunitario y la colaboración con entidades sociosanitarias, poniendo en valor la artesanía y la creatividad como herramientas al servicio del bienestar común.